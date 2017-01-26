HTC Vive'dan Dünya'nın Geleceğine Odaklı Sanal Gerçeklik Fikirlerine 10 Milyon Dolarlık Fon

Daha yaşanabilir bir dünya için HTC sanal gerçeklik teknolojisiyle dünyaya dokunabilecek fikirleri 10 milyon dolarlık bütçeyle fonluyor.

Teknoloji, artık hayatımızın dönüştürücüsü konumunda. Dünyayı değiştirmek için teknolojiden faydalanmak oldukça önemli. Bu nedenle HTC, teknolojinin insanlığın karşı karşıya kaldığı küresel sorunlar ve konularda da harekete geçirici bir etkisi olacağını düşünüyor. BM ile yapılan ortaklıkla HTC, BM'nin Küresel Hedeflerine hizmet edecek şekilde sanal gerçekliği insanlık için kullanmayı amaçlıyor. HTC'nin fonlamasını temel alan proje, dünyanın ve insanlığın dönüşümü için sanal gerçekliğin gücünü kullanmak istiyor.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, gezegenin yok oluşunu önlemek adına alınan 17 maddeden oluşuyor. Bu hedeflere yönelik yapılacak olan sanal gerçeklik çalışmaları da HTC'nin fonundan faydalanarak küresel değişime katkı sağlayacak. HTC Vive, sanal gerçekliği kullanarak dünyamız için gerçekten farkındalığı ve olumlu değişikliği yönlendiren en iyi fikirleri finanse edecek. Bunun için belirlenen bütçe 10 milyon dolar. Başvurular VR for Impact internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. Kazanan projeler "Dünya Günü" olan 22 Nisan 2017 tarihinde açıklanacak.

Görsel: Vive, VR for Impact