HP Print Bot ile Slack'ten Doğrudan Çıktı Almak Artık Mümkün

Hewlett Packard​, Slack'ten çıkmadan dökümanları yazdırmayı sağlayan HP Print Bot'u yayınladı.

Slack kullanan şirketlerin sayısı hızla artarken, Slack’in de sık sık kendini geliştirdiğine ve büyüdüğüne şahit oluyoruz. Bu sürece dair detaylara SXSW 2016 kapsamında Slack’in kurucusu Stewart Butterfield ile gerçekleştirilen bir sohbet dolayısıyla yer vermiştik. Slack bot'uyla Taco Bell'den yazışarak sipariş verebilmeyi sağlayan tacobot haberi ise Slack’in internetten spariş ve hatta reklam anlamında hangi noktalara varabileceğine dair büyük bir ipucu niteliğindeydi. Dolayısıyla markaların Slack'e entegre edilmek üzere ne tür geliştirmeler yapacağını hayal etmek artık güç değil. Hewlett Packard’ın, Slack’ten hızlı ve pratik döküman yazdırılabilmesi için geliştirdiği HP Print Bot da bu yeniliklerden bir tanesi.

Döküman yazdırmak denilince elbette aklımıza pek çok soru işareti takılıyor. Artık kaçımız, hangi sıklıkta ve ne kadar çıktı alıyoruz ki? Fakat hangi sektörde çalışıyor olursak olalım uzun dökümanları ve makaleleri halen çıktısını alarak okuma ihtiyacı hissedebiliyoruz. Bu yüzden olsa gerek yazıcılar hala hayatımızdan tam olarak çıkmadı. Önceden dökümanların çıktısını almak için bilgisayara indirmek ve çıktı almadan önce bir program içinde dosyayı açıp oradan komut vermek gerekliyken HP Print Bot ile bu süreç kısalıyor ve pratik hale geliyor.



Görsel: slack-bot.mobilewebprint.net