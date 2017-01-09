Honda'dan Kendi Kendine Dengede Durabilen Motosiklet

Honda, CES 2017'deki lansmanında motosikletin kendi kendine dengede durmasını sağlayan Honda Riding Assist'ı tanıttı.

BMW Motorrad'in Vision Next 100 konseptiyle hayatımıza müdahil olan kendi kendine dengede durabilen motosiklet fikri, Honda'nın yaptığı araştırmalarla gerçeğe bir adım daha yaklaştı. Honda'nın CES'te gerçekleştirdiği lansmanla birlikte tanıtılan Honda Riding Assist, düşük hızlarda bile iki tekerlekli taşıtların dengesini korumasını sağlıyor. Motosikletler, yüksek hızlarda kendi kendine dengelerini sağlayabiliyor. Fakat sorun, yürüme hızında giderken doğuyor.

Honda'nın geliştirdiği Asimo ve tek teker aracı UNI-CUB'ın jiroskopundan faydalanarak geliştirilen Riding Assist sayesinde motosiklet 4 km/s ile seyrederken bile dengesini koruyabiliyor. Bu meziyetleriyle birlikte de CES'te "En İyi İnovasyon", "En İyi Otomotiv Teknolojisi" ve "Editörün Seçimi" ödülüne layık görüldü.

Honda Riding Assist'in ne zaman motosikletlere entegre edileceği açıklanmadı ancak UNI-CUB ve Asimo gibi Ar-Ge çalışmalarının nasıl meyve verdiğini ispatlamış oldu.

Görsel: YouTube, Honda