HoloLens'in Yarattığı Hologramlı Dünyaya Bağımsız Rakip [SXSW 2017]

San Mateo merkezli Meta Vision, Microsoft'un HoloLens ile vadettiği hologramları ve artırılmış gerçeklik dünyasına Meta 2 ile alternatif oluyor.

Kaliforniya'da San Francisco ile Palo Alto arasında yer alan San Mateo ilçesinde 2012'de kurulan Meta Vision, artırılmış gerçekliği sanal gerçeklikle buluşturarak Meta 2 isimli gözlüğünü geliştirdi. Haziran 2013'te Meta 1'i geliştiren ve Kickstarter'da fonlayarak hayata geçiren Meta Vision, ilk ürünlerinden edindikleri deneyimi ve yıllar içinde gelişen teknolojiyi harmanlayarak tam anlamıyla bir sanal gerçeklik gözlüğüne benzeyen Meta 2'yi ortaya çıkardı.

Sanal gerçeklik gözlükleri, isminden de yola çıkılabildiği gibi sanal bir dünya yaratıp onun içinde varolma şansı sunarken, hologram veya artırılmış gerçeklik kavramlar gerçek dünya üzerine yapılan eklentiler veya modifiyeler olarak görülüyor. Bu bağlamda da Meta 2, Microsoft'un geliştirdiği ve karma gerçeklik ismini yakıştırdığı HoloLens ile aynı paydayı paylaşıyor.

90 derece görüş açısıyla gözün gördüğü alanın büyük bir kısmını hologramla kaplayan Meta 2'nin şu anda geliştirici kitinin ön siparişleri kabul ediliyor. 949 dolar olan bu geliştirici kitinin içinde tüm SDK dökümanlarına ve sensörlere erişim veriyor ve böylece Meta 2'yi kullanarak gerçek dünyayı değiştirmek isteyenler için bir kapı aralanmış oluyor.

SXSW 2017 Interactive Innovation Awards'ta finalistler arasında kalan isimlerden olan Meta 2, sanal gerçeklik teknolojisinin normalleşmeye başladığı günümüzde yeni ve alternatif teknolojiler sunuyor.

Görsel: Meta Vision