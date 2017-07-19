Hollanda, Kadın Milli Takımı için Armasındaki Aslanın Yelelerini Kaldırdı

Nike, Kadınlar Avrupa Şampiyonası yaklaşırken Hollanda Kadın Milli Futbol Takımı armasındaki erkek aslanı dişi aslanla değiştiren yeni formalarını tanıttı.

Hollanda'nın ikonik değerleri arasında ulusal rengi olan turuncu ve armasında yer alan aslan figürü yer alıyor. Nike, bu yıl Hollanda Kadın Millî Futbol Takımı için hazırladığı yeni forma tasarımlarında radikal bir değişikliğe giderek Hollanda armasını 46 yıl sonra değiştirdi. W+K Amsterdam'ın imzasını taşıyan çalışma Kraliyet Hollanda Futbol Federasyonu ortaklığıyla hayata geçti. Bu değişiklikle özünde Hollanda Kadın Milli Futbol Takımı'nın lakabı olan Portakal Dişi Aslanlar'ı (Orange Lionesses) yansıtıyor.

Nike, bu değişiklikle kadınların da oldukları gibi giyinebileceği bir tasarım çıkarmayı hedeflerken W+K Amsterdam da bu arma değişikliğini basit bir logo güncellemesi olarak görmüyor. Aksine kadınların spora teşviki ve spordaki cinsiyetçiliğin aşılması için atılmış bir adım olarak tanımlıyor ve gelecekte de bu vizyonun meyvelerini toplamayı umuyor.

Hollanda Kadın Milli Futbol Takımı yeni formalarını ilk kez 16 Temmuz'da Hollanda'nın ev sahibi olduğu UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın açılış maçında giydi.

Görsel: W+K Amsterdam