​Hırsızların Aklını Karıştıran Sırt Çantası

XD Design, Bobby Anti-Theft Backpack adlı sırt çantası tasarımıyla hırsızları uzak tutmayı amaçlarken aynı zamanda kent yaşamında hayatı kolaylaştıran pratik özellikler sunuyor.

Özellikle büyük şehirlerde sırt çantasıyla yürümek, toplu taşıma araçlarını kullanmak tedirgin edici bir durum. Hırsızların, çantanın fermuarını açıp kimsenin ruhu dahi uymadan amacına ulaşması hiç de zor değil. Hırsızlığa karşı tedbirli olmak adına sırt çantasını sırta değil de ters şekilde önüne takanlarımız da var -bunlardan biri de benim. Ancak bu taşıma biçimi pratik bir çözüm olmadığından bir noktadan sonra insanı rahatsız etmeye başlıyor. Tüm bunların farkında olan tasarım ofisi XD Design, Bobby Anti-Theft Backpack adlı tasarım aracılığıyla şehir insanının güvenlik konusundaki endişelerine son vermeyi amaçlıyor.

Kumaştan yapılmış bir sırt çantası olan Bobby Anti-Theft Backpack şık bir tasarıma sahip, dışarıdan bakıldığında hiçbir yerinde fermuar görünmüyor. Hırsızları, çantanın nereden açıldığı konusunda mücadele vermek zorunda bıraktığından caydıracak bir görünüme sahip. Aslında çantanın fermuarı var, ancak ön tarafında değil, arka tarafında kumaşın altına gizlenmiş. Su geçirmez, leke tutmayan, hafif ve formunu kaybetmeyen kumaştan yapılmış olan çantanın içinde bilgisayar ya da tableti hasarlara karşı korumalı bir şekilde taşımak mümkün. Kumaş kesici bir aletle delinmeye karşı da korumalı. Arkasındaki yansıtıcı çizgi, bisikletçiyi karanlıkta görünür kılan bir güvenlik önlemi niteliğinde. İçerisindeki cepler, farklı malzemeleri güvenli ve düzenli bir şekilde organize edebilmeyi sağlıyor. Çantanın kollarında saklı olan cepler ise kredi kartı, kartvizit veya toplu taşıma için gerekli kartları taşımak ve kolayca erişebilmek için tasarlanmış. Elinizdeki telefonu çantanın içindeki harici güç kaynağına bağlı şekilde rahatça kullanabilmeniz için bir de USB girişi bulunuyor.

Görsel: Bobby Backpack