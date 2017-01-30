Hipnotize Eden Kağıt Heykeller

Matt Shlian'ın tasarladığı kağıt heykeller rahatlatıcı bir geometrik tasarıma sahip.

Sanatçı, tasarımcı ve akademisyen Matt Shlian'ın elinde dönüşüme geçen kağıtlar, bambaşka kimliklere bürünüyorlar. Ghostly, Apple, P&G gibi markalarla çalışan ve Michigan Üniversitesi'nde ders veren sanatçı, büyük ölçeklerdeki kağıtları katlayarak veya küçük parçaları birleştirerek şekillendiriyor. İşlerinin genelinde temel motivasyonunun merak olduğunu söyleyen Shlian, küçükken pop-up kitapların çalışma şekillerinden etkilenmiş. Tasarlamaya ve düşünmeye başladığında eğer işin son halini gözünde canlandırabiliyorsa, projeye de başlamayı tercih etmiyor. Çünkü ortaya çıkacak şeyi hali hazırda biliyor. Fikrin süreç içindeki gelişimi ve değişimi de kağıtla olan ilişkisindeki ana öğeler arasında yer alıyor.

Bu kağıt heykeller, geometrinin bütün nimetlerinden faydalanmış gibi. Geometrik şekillerle büyüleyen bir dinamizm yakalayan sanatçının eserlerine bakmak bile rahatlamak için çok güzel bir sebep.



Görsel: Matt Shlian