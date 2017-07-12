Hikayesinin Nasıl İlerleyeceğini Seçebildiğiniz Netflix Çizgi Filmleri

Netflix, etkileşimli hikayeler özelliğiyle birlikte çocuklar izledikleri çizgi filmlerde neler olacağına çoktan seçmeli tercihlerle karar verebiliyor.

Netflix, 20 Haziran'da duyurduğu yeni etkileşimli hikayeler (interactive storytelling) özelliğiyle günümüz çocuklarını, 80'lerin ve 90'ların çocuk kitaplarıyla buluşturuyor. Etkileşimli hikayeler tıpkı birçoğumuzun okuduğu "eğer şunun olmasını istiyorsan bu sayfadan okumaya devam et" yapısındaki kitaplar gibi Netflix'in hazırladığı özel çizgi filmler de çocukların bu dinamiği diziler üzerinden deneyimlemesini sağlıyor.

Netflix arama çubuğuna interactive veya etkileşimli gibi anahtar kelimelerle de bu yeni içeriklerini listeleyebiliyor. Şu anda interaktif olarak izlenebilen yapım olarak sadece Puss in Book: Trapped in an Epic Tale var. 14 Temmuz Cuma günü ise Buddy Thunderstruck: The Maybe Pile yayınlanacak. Hikayenin seyrini tayin edebildiğimiz dizilerin üçüncüsü olan Stretch Armstrong: The Breakout ise 2017 bitmeden Netflix'te olacak.

Netflix, şu anda bu özelliği akıllı televizyonlar, iOS cihazlar ve oyun konsollarında destekliyor. Android cihazlar, Chromecast ve Apple TV üzerinden de henüz bu özellik kullanılamıyor.

Görsel: Netflix