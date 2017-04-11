Heyecanlandıkça Hızlanan Tek Kişilik Gondol

Tasarımcı Daniel de Bruin tarafından hazırlanan Neurotransmitter 3000, tek koltuklu gondola binen kişinin biyometrik verisini kullanarak aracın hızını ve şiddetini değiştiriyor.

Lunaparklarda gördüğümüz ve binmeden önce pek çok kişinin ayaklarının geri geri gittiği gondol gibi araçlar içimizdeki başka bir duyguya hitap ediyor ve yakalamayı başarıyor ki hala popülerliğini ve bilinirliği koruyor. Ancak bu sırada tasarımcı Daniel de Bruin'in hazırladığı Neurotransmitter 3000 isimli tek koltuklu korkutucu araç, insan ve bilgisayar arasında lunaparklardaki bu araçlara benzer bir akış kuruyor.

Bas Bakx ve Pim Keunen'in katkıları, Jefta varwijk'in video, Mike Luck'ın Dusk ile müzik desteğiyle gerçekleşen Neurotransmitter 3000'in temelleri 2 sene önce Bruin, HKU University of the Arts Utrecht'teyken bitirme projesi olarak atılmış. Toplam 7 metre yükseliğindeki Neurotransmitter ile olan ilişkide iki taraf da birbirini etkiliyor. Bruin'in vücut sıcaklığı, nabzı ve kas gerginliği değiştikçe Neurotransmitter'ın da döngüsü farklılaşıyor ve hızlanıyor.

Kas, ısı ve kalp ritmi olmak üzere 3 metrikten beslenen Neurotransmitter 3000, binen kişinin ürettiği bu üç veriyi anlık olarak gözlemliyor ve gerçekleşen değişimlere göre araç hızını ve ritmini değiştiriyor. Daniel de Bruin'in yayınladığı videoda biyometrik verinin nasıl toplandığı ve ne şekilde değiştirdiği net olarak gösterilmemekle birlikte orataya çıkan proje farklılığıyla kendini izletmeyi başarıyor.

Görsel: Vimeo