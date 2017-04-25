Heyecan Dolu Ford Modelleri İstanbul Autoshow'da [advertorial]

Ford'un İstanbul Autoshow standında kısa bir gezinti.

2017 İstanbul Autoshow geçtiğimiz hafta sonu ziyarete açıldı. ODD'nin ilettiği bilgilere göre ilk 3 gün 100 binden fazla kişi fuarı gezdi. Bu yıl fuarın en heyecan dolu standlarından biri de Ford Türkiye standı. Ford standının yıldızı elbette markanın süper spor modeli GT'nin yarış versiyonu Ford Chip Ganassi Racing - Ford GT.

LM GTE Pro kategorisinde 2016 Le Mans birinciliğini kazanan 68 no'lu aracı yarışta Sébastien Bourdais, Joey Hand ve Dirk Müller kullanmıştı. Ford'un, bu rekabetçi kategorideki zaferinin tarihi bir anlamı da var. 1966'da Ford GT'lerin 1-2-3 olduğu efsane yarıştan tam 50 yıl sonra yine Ford GT ile Le Mans'ı kazanmak önemli bir başarı. Otomotiv tarihinin en ilgi çekici hikayelerinden biri olan bu konuyu Amazon Prime'da yayınlanan The Grand Tour adlı seride James May çok güzel bir şekilde anlatmıştı, buradan izleyebilirsiniz. Ford Performance'ın hazırladığı kısa Le Mans galibiyet özeti videosu da aşağıda.



Standın bir diğer dikkat çekici modeli, büyük motorlu spor modeller arasından yeniliğiyle sıyrılan Yeni Ford Fiesta ST-Line oldu. Türkiye'de henüz satışta olmayan bu yepyeni Fiesta'yı Autoshow ziyaretçileri önceden görebiliyor.

Eskisine oranla daha modern ve akışkan çizgilere sahip 7. Nesil Yeni Ford Fiesta yine segmentinin en başarılı oyuncularından biri olacak gibi duruyor.

Ford'un Türkiye'de de satışta olan, kendi kategorisinde (muscle car) ülkemizde rakipsiz sayabileceğimiz Ford Mustang da Autoshow Ford standında sarı ve üstü açık modeliyle bizimle.

Ford Mustang'i görünce Ford'un Babalar Günü için çektiği sürpriz reklam filmini de anmadan geçmek olmaz. Filmde Castrol Ford Team Türkiye takım direktörü ve ralli efsanesi Serdar Bostancı'nın, yine aynı takımda yarış pilotu olan oğlu Murt Bostancı'yla tatlı bir kapışmasını izliyorduk. Filmi buradan izleyebilirsiniz.

Ford standında bu modeller dışında Ranger ile SUV modelleri Edge ve Kuga; spor modeller Focus RS ve Focus ST, ve daha konfor odaklı Mondeo Vignale, S-Max, C-Max gibi modelleri görüp incelemek de mümkün.

Açılış gününde İstanbul Autoshow'daki Ford standından gerçekleştirdiğim canlı yayın videosunu izleyerek Ford standında attığım kısa tura katılabilirsiniz.