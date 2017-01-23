Hermès Vitrininde El Yapımı Orman

Parisli sanatçılar Lucie Thomas ve Thibault Zimmermann, Dubai'deki yeni Hermès​​ mağazası için Zim&Zou​ adı altında kağıttan bir vitrin tasarımı yaptı.

Zim&Zou'yu kuran Parisli sanatçılar Lucie Thomas ve Thibault Zimmermann, ağırlıklı olarak kağıt, tahta, keçe ve iplik gibi malzemelerle çalışıyor. Favori malzemesi kağıt olan ikili, bilgisayarla yapılan işlerden uzak durmayı tercih ediyor. Çizim, kesim ve montaj aşamalarının tamamını elleriyle yapıyorlar. İşte bu ikili Dubai’de bulunan Mall of Emirates adlı alışveriş merkezinde yeni açılan Hermès mağazası için "Forest Folks" adını verdikleri harika bir vitrin tasarımı yapmış. Vitrinin içinde kağıttan yapılmış yepyeni bir evren inşa etmiş desek daha doğru olur.

Zim&Zou, yemyeşil manzaralardan, doğadaki motiflerden ve botanik yaşamdan esinlenerek tasarladığı vitrin aracılığıyla yaratıkların, mağaraların ve gizli evlerin bulunduğu gizemli bir dünyayı resmetmiş. Kompozisyona göre dev kalan mantarlar, çiçek ve tüy formlarıyla süslenmiş mimari ve katmanlar halinde yapraklarla bezenmiş manzara profili bu kağıttan karmaşık evrenin ana hatlarını oluşturuyor.

Görsel: Zim&Zou