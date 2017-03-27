Herkesin Erişebilmesi İçin Kendin Yap Tekerlekli Sandalye

Lahey Üniversitesi'nden bir grup endüstriyel tasarım mühendisinin, tekerlekli sandalyeyi herkesin erişimine açmayı hedefleyen kendin yap projesi iLMUNDi Kickstarter'da fonlanıyor.

Lahey Üniversitesi'nde Endüstriyel Tasarımı Mühendisliği eğitimi alan dört öğrenciden oluşan bir ekip, kendi deyimleriyle dünyanın ilk kendin yap katlanır tekerlekli sandalyesini yarattı. Proje şu anda Kickstarter’da fonlanıyor. Ekibin amacı, dünyadaki “daha az şanslı” engelli bireylere ve kuruluşlara yardımcı olmak.



Geri kalmış ülkelerde tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyan 121,8 milyon insan var. Ancak ne yazık ki % 90'ının tekerlekli sandalyeye erişimi bulunmuyor. iLMUNDi, bu 109,6 milyon insanın ihtiyacına cevap vermeyi amaçlıyor.

Tasarım ekibindeki öğrenciler; Birleşik Krallık'tan Jamie Boon, Romanya'dan Andra Niculescu, Rusya'dan Victoria Martynova ve Birleşik Devletler'den Oliver Gray. iLMUNDi’nin, insanların yaşamını değiştiren ve kar amacı gütmeyen bir ürün olmasını hedefliyorlar. Tasarımın; hafif, düşük fiyatlı, işlevsel, katlanabilir ve aynı zamanda da dayanıklı bir kendin yap tekerlekli sandalye olması amaçlanıyor. Ekip, piyasada benzer özelliklerde hiçbir tekerlekli sandalye bulunmadığının altını çiziyor. Tekerlekli sandalye gibi karmaşık yapılı bir üründe, bu özelliklerin tümünü buluşturmanın tasarım açısından büyük bir meydan okuma olduğunu belirtiyorlar. Hazırladıkları prototip, nisan ayında son halini alacak.



iLMUNDi temel olarak; PVC boruları, bağlantı elemanları ve 2 adet bisiklet tekerleği kullanılarak yapılıyor. Bisiklet tekerlekleri ve PVC borular hariç tüm parçalar seri olarak üretilerek maliyet açısından en yüksek verimin sağlanması hedefleniyor. Herkesin birleştirip yapabileceği türde bir ürün olarak iLMUNDi, yapım kılavuzuyla birlikte kullanıcıya/kuruluşa gönderilecek. Kullanıcı ya da kuruluş, bulunduğu bölgeden 2 adet bisiklet tekerleği ve toplamda uzunluğu 7 metreyi bulan PVC boruları temin ederek tekerlekli sandalyeyi tamamlayabilecek. Bir tekerlekli sandalyenin üretimi yaklaşık 40 Euro'ya mal oluyor. Tasarımcı ekip, tüm malzemelerin %100 yerel olarak temin edilebilmesi için de çözüm arayışı içinde.



Görsel: Kickstarter