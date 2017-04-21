Herkesin Dokunarak Çalabileceği Müzik Aleti

Küp formunda bir müzik aleti olan Skoog, dokunma duyusunu kullanarak çocuklardan yaşlılara herkesin müzik yapabilmesini sağlıyor.

Skoog, küp şeklinde, elektronik bir müzik aleti. Amacı, müziği ve müzik yapmayı daha erişilebilir kılmak zira dokunsal olarak çalışan Skoog, standart müzik aletlerini çalmakta zorlanan herkesin çalabileceği bir cihaz. Çocuklardan yaşlılara, engellilerden müzik konusunda beceriksizlere herkesin kolaylıkla kullanabileceği Skoog; özellikle müzik terapisi ve özel eğitim gibi konularda önemli faydalar sağlayabiliyor.

Aslında Skoog çok yeni bir cihaz değil, 2012 yılındaki ilk versiyonun ardından Apple'ın dikkatini çekmeyi başarmış ve Apple Store'larda erişilebilirliği artıran bir ürün olarak satışına başlanmış. 2015 yılının sonlarında ise kablosuz olan Skoog 2.0 versiyonu için kitlesel fonlama sitelerine gidilmiş ve geçtiğimiz senenin ortalarında mağazalara sunulur hale gelmiş, hatta pek çok kez öne çıkarılmış. Otizm Farkındalık Ayı vesilesiyle de app store üzerinde önerilirken, burada da gündeme getirilmesi anlamlı olacak, önemli bir ürün.

Skoog, dokunsal bir küp, her yüzü farklı renkte yuvarlak düğmelerle çevrili. Skoog müzik ve seslerle dokunarak etkileşime girmenizi sağlıyor. Bir oyun konsolu gibi deniyor internet sitesinde, sadece düğmelerle oyunu değil; müziği kontrol ediyorsunuz. Küp Bluetooth üzerinden iPhone ve iPad'e yüklenen Skoogmusic uygulamasıyla beraber çalışıyor. PC ve Mac'lere de yüklenebilen çalışan Band ve Logic uyumlu Skoogmusic ile pek çok enstrüman sesine erişim sağlayabiliyor, yaptıklarınızı kaydedebiliyor, düzenleyebiliyorsunuz. Ayrıca iTunes veya Spotify hesaplarınızdaki müziklere erişim sağlayıp o müziklere eşlik etmenize de olanak tanıyor. Kullanıcıya tek düşen ise kübe dokunarak dilediği müziği yapmak oluyor. Skoog için geliştirilen diğer uygulamalar ise kübe yeni yetiler kazandırıyor.

Skoog, her ne kadar özel eğitim alanında yaygın olsa da, aslında herkese seslenen bir ürün. Aileler için çocuklarıyla eğlenme fırsatı sunuyor, müzik aleti çalamayan aile bireylerine müzik yapma fırsatı veriyor, çocuklara müziği sevdiriyor ve öğretiyor. Ancak, Skoog'un parlak renkleri ve dokunsal özellikleri, otizmli ya da öğrenme güçlüğü çeken çocuklarda konsantrasyonu artırmayı sağlıyor, arkadaşlarıyla beraber müzik yapabilmek sosyalleşme becerilerini güçlendiriyor. Fiziksel engelli bireyler içinse kolay çalınabilirliği sayesinde bir engellerinin müzik çalma isteklerinin önüne geçmemesine yardımcı oluyor. Bu anlamda eğitim açısından oldukça fazla olanak sunan bir ürün. Nitekim site üzerinden eğitimcilere ders planları gibi konularda destek ve öneriler sunuluyor. Skoog aynı zamanda huzur evlerinde demans hastaları için önemli bir müzik terapisi aracı.

Skoog, Mashable'dan Gizmodo'ya, Stuff'tan TechCrunch'a pek çok önemli sitede haber olmuş, hakkında olumlu yorumlar yapılmış bir cihaz. Teknolojinin insanların hayatına fayda sağlamak için nasıl kullanabileceğine de iyi bir örnek. Türkiye'de satışı var mı bilmiyorum ama dünya çapında Apple mağazalarında satışı olduğu söyleniyor.





Görsel: Skoog Music