Her Söylediğinize Kulak Kabartan Giyilebilir Ses Kaydedici

Senstone, günlük hayatta kolay ve hızlı bir şekilde notlar almanıza yardımcı oluyor.

Hepimizin aklına aniden fikirler gelebiliyor. Unutmamamız gereken şeyleri not alıyoruz. Sürekli bir unutmama hâliyle yaşıyoruz. Peki akıllı telefonlarımıza tuttuğumuz notlara, kağıtlara not ettiğimiz fikirlere ulaşmamız ne kadar sürüyor? Gözümüzden kaçan onca şey oluyor ve her şeye anında erişmek pek mümkün değil.

Senstone, bu iç görüden yola çıkarak gündelik hayatta kaçırmak istemediğiniz şeylere odaklanıyor. Senstone'u tanımlamak gerekirse en basit hâliyle bir ses kayıt cihazı diyebiliriz. Senstone, unutmak istemediğiniz notları anında ve hızlı bir şekilde, kaydetmenizi sağlıyor. Yaşamınıza pratiklik kazandıran Senstone, giyilebilir bir ses kaydedici olarak anılıyor ve kolye, rozet veya bileklik olarak kullanılabiliyor.

Aklınıza bir fikir geldiğinde ya da bir not almanız gerektiğinde tek yapmanız gereken şey Senstone'a dokunmanız. Tekrar dokunduğunuzda da ses kaydedilmiş oluyor. Bulut teknolojisi sayesinde de sorunsuz bir şekilde diğer cihazlarınıza aktarabilmeniz de mümkün. Akıllı telefonlarla senkronize bir şekilde çalışabiliyor fakat Senstone bağımsız bir cihaz. Çevrimdışı olduğunda iki buçuk saate kadar kayıt yapabiliyor mesela. Senstone'dan en iyi performansı alabilmek için konuşurken size yakın durması gerekiyor. Boynunuza asabilirsiniz, gömlek ya da ceketinize iliştirebilirsiniz. Hatta bileklik olarak takabilmeniz de mümkün. Hatırlatma özelliğine de sahip olan Senstone için birçok dil desteği mevcut fakat halihazırda Türkçe bu diller arasında gösterilmiyor. Senstone'u farklı renk ve tasarım seçenekleriyle stilinize uygun bir şekilde yaşamınıza adapte edebilmeniz mümkün.

Kickstarter'da destek toplayan Senstone kampanya süresinin bitimine 35 gün kalmasına rağmen hedeflediği miktarın üzerine ulaşmayı başarmış.

Görsel: Kickstarter