Her Şifreyi, Her Kapıyı Açan Yüzük

Token, tüm dijital anahtarlarınızı bir araya toplayan şık tasarımlı bir yüzük.

Dijital dünyada güvenlik büyük mesele. Şifrelerimizi güçlü seçmek zorundayız, büyük-küçük harf karışık, en az 7 karakter, sayı da olacak içinde. Yetmiyor, 3 ayda bir yenilemek icap ediyor, 2 adımlı doğrulama kullanılacak filan. Öyle olunca da insan sürekli unutuyor nereye ne şifre vermişti, yazsan olmaz, yazmasan başka dert. Gerçekten can sıkıcı. Üstelik ne yaparsan yap, şifreler kırılabiliyor. Ancak teknoloji sorunu yarattığı kadar çözümü de yaratıyor neyse ki. Örneğin, tüm dijital anahtarlarınızın bir arada bulunduğu bir yüzük olan Token da bu çözümlerden biri.

Normalde kredi kartı, ev anahtarı, giriş kartları, internet şifreleri, araba anahtarları gibi şeyler kim olduğunuzu kanıtlamak ya da söylediğiniz kişi olduğunuzu ispat etmek için kullanılır. Token ile tüm bu "kanıt"lar bir arada duruyor. Asimetrik kriptografi, biyometrik teknoloji ve güvenlik özellikleriyle donatılmış Token; yüzük formundaki bir tek anahtarla diğer tüm anahtarların yerine geçiyor. Yani otomobilinizi de Token açıyor, bilgisayarınızı da. Kredi kartı yerine de Token'ı kullanıyorsunuz, ev anahtarı yerine de. Kısacası Token, size zaman kazandırmak ve güvenliğinizi sağlamak için tasarlanmış. Hangi anahtarlar yerine kullanacağınız ise size kalmış.

Token'da tüm bilgileriniz, EAL5+ sertifikalı güvenlik özellikleriyle saklanıyor. Yüzüğü parmağınıza takarken parmak izinizi tarayarak yüzüğü aktif hale getiriyorsunuz ve anahtarlarınız kullanıma açılıyor. Token'da bulunan optik okuyucu sayesinde yüzük parmağınızdan çıktığı anda bilgileriniz erişime kapatılıyor. Dolayısıyla, kaybedersem bilgilerim çalınır mı diye endişe etmenize gerek kalmıyor. Ayrıca Token'ı kullanmak için bir site üzerinden giriş yapıp tüm bilgilerinizi bir merkezde toplamanız da gerekmiyor.

7 boyda gelen Token, 2 haftalık pil ömrü sunuyor. 50 metreye kadar su geçirmez özellikte. Gümüşten üretilen Token; gümüş, pembe altın ve siyah rodyum olmak üzere 3 renk kaplama seçeneği sunuyor. Şu an için ön sipariş aşamasında olan Token'ın teslimatına sene sonunda başlanması planlanıyor.

Görsel: Token