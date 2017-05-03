Her Şeyi Sevgiye Dönüştüren Anneler [advertorial]

Paşabahçe yeni reklam kampanyasında anne sevgisinin gücünü anlatıyor.

Annelik çok değişik bir müessese. Üzerinde konuşulabilecek yüzlerce klişeyi barındıran bir kavram ve buna rağmen her gün yeni bir hikaye yaratabilecek kadar da zengin bir konu. Anne çocuk ilişkisi de, temelleri yaşamın başladığı zamanların saflığıyla atıldığı için sevginin en iyi öğrenildiği süreç belki. Türkiye'de doğup artık ülke sınırlarını aşan, alanında dünyanın 3. büyük üreticisi olan cam markamız Paşabahçe de yeni kampanyasında işte bu ilişkinin her şeyi sevgiye dönüştüren gücüne odaklanmayı seçmiş.

Markanın gerçek bir hikayeden esinlenerek yaratıldığını belirttiği filmde; şehir dışından annesini ziyarete gelen genç, annesine bir gül buketi hediye eder. Anne, çocuğunu mutlu etmek için eline geçen bu fırsatı kaçırmaz ve...



...oğlunun getirdiği gül buketindeki güllerin yapraklarını kullanarak geceden sabaha bir gül reçeline dönüştürür. Çünkü oğlu gül reçelini seviyordur ve kendine hediye edilen çiçekler bile onun sevgi dolu kalbinde oğlunu mutlu etmek için bir araç olabilir sadece.



Paşabahçe bu filmle sadece annelerin her şeyi sevgiye dönüştürebileceğini söylemiyor, aynı zamanda anne sevgisiyle yapılan o güzelim reçellerin, nefis yemeklerin en güzel şekilde sunulduğu tabak ve kaselerin, sofralarımızı şenlendiren diğer cam ev eşyalarının da yıllardır Paşabahçe tarafından üretildiğini hatırlatıyor.



Künye

Reklamveren: Paşabahçe

Reklamveren Yetkilileri: Aslı Ogay, Ülkü Berna, Güneş Bilge, Yasemin Uyanık

Reklam Ajansı: BCOM

Kreatif Direktör: Bozkurt Bayer

Yaratıcı Ekip: Rahim Ertap, Ruşen Gülen

Müşteri İlişkileri Ekibi: Mine Akdere, Seren Koyuncu

Prodüksiyon Ajansı: Red Elephant

Yönetmen: Selim Demirdelen

Medya Ajansı: Carat

Medya Ajansı Dijital Ekibi: Pınar Altuntaş, Nur Pehlivan

Projenin Sevgiye Dönüştürür adında sosyal medya üzerinden ilerleyen bir ayağı daha var. Herkes annesinin sevgisiyle güzelleşen anılarının fotoğraflarını Instagram üzerinden #sevgiyedönüştürür etiketiyle @pasabahce'yi de etiketleyerek paylaşıp katılabiliyor. Kampanyada her hafta 2 fotoğrafın sahibi de Paşabahçe Mağazaları’nda kullanılabilecek 250 TL değerinde hediye çeki ile ödüllendiriliyor.



Kampanya Twitter’da ise #annesenneyaptın etiketi ile desteklenecek. Kullanıcılardan filmdeki hikaye ile benzeşen anneleriyle yaşadıkları gülünç anları #annesenneyaptın etiketi ile paylaşmaları bekleniyor. Her gün seçilen bir paylaşım Paşabahçe’nin çok sevilen serilerinden Aurora’dan oluşan bir set ile ödüllendiriyor.

