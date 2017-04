Her Hissinize Deva Olacak LEGO GIF'leri

LEGO ve GIPHY ortaklığıyla uçsuz bucaksız LEGO GIF'leri kütüphanesi hazırlandı.

Her bir parçasından yaratıcılık taşan LEGO'nun muhteşem dünyaları, GIPHY ile yaptığı ortaklıkla birlikte devasa bir GIF kitaplığı olarak yeniden canlandı. 2014'te vizyona giren The LEGO: The Movie ile birlikte marka video oyunlarından sonra beyazperdede de ciddi bir şekilde boy göstermesiyle LEGO'nun evrenleri bir anda görselleşmeye ve pek çok materyal üretmeye başladı. 2017 yapımı The LEGO Batman Movie ve The LEGO Ninjago Movie ile de birlikte oyuncak markası da yarattığı evrenleri beyazperdeye büyük yapımlarla taşıyacak.

LEGO tüm bu yapımları da doğal bir şekilde beslemek adına GIPHY ile kurduğu ortaklıkla resmi kaynak olarak onlarca GIF'i LEGO'nun GIPHY sayfasına yükledi. Her ruh halinize yanıt olabilecek, görsel olarak ifade ihtiyacı duyduğunuzda yanınızda belirecek bu kütüphane filmler öncesi heyecanını perçinlemek isteyenler için de bire bir. Çünkü unutmayın, LEGO dünyasında her şey çok mükemmel!































