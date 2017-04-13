Hepsi Bir Arada Bisiklet: MOAR

Dünyanın en güçlü katlanır elektrikli bisikleti olduğu iddiasıyla yola çıkan MOAR, her yol koşulunda her zaman kullanım vadediyor.

Bisiklet dünyası yeni yeni seçeneklerle zenginleşiyor, bisiklet severler için de günden güne farklı alternatifler piyasaya çıkıyor. Daha önceleri niş ürün olarak görülen pek çok tarz şimdilerde gayet yaygın. Katlanabilir bisikletler, BMX bisikletler, elektrikli bisikletler, büyük tekerlekli "fat bike" türleri... MOAR Bikes isimli bir üretici ise tüm bu özellikleri tek bir bisiklette harmanlayarak, hepsi bir arada bir çözümle geliyor.

Kaliforniyalı bir bisiklet üreticisi olan MOAR Bikes'ın Indiegogo üzerinde şu sıralarda fonlanmakta olan bisikleti, off-road tipi büyük tekerlekli, katlanabilir bir e-bisiklet. Alüminyum iskeletli "fat bike" tipi bu bisiklet; ön ve arka süspansiyon, disk fren, 1000 lümenlik LED farlar, sinyal lambaları, su geçirmez elektronik aksam, korna, entegre arka sepet ve 3 farklı pil seçeneği gibi özellikler sunuyor. MOAR; 500W ya da 750W motor seçeneği ile geliyor. 750W modelde motor pedal bölmesinde yer alıyor, 500W modelde ise arka tekerleğin milinin olduğu bölümde bulunuyor.

MOAR katlandığında yarı boyutuna inebiliyor. Bu sayede saklama veya taşıma kolaylığı sağlanıyor. Dilerseniz otomobilinizin bagajında, dilerseniz evin içinde rahatlıkla yer alabiliyor. Pilsiz hali 27 kg civarında. Yani öyle çok hafif bir bisiklet değil ama 4 inç tekerlekleri ve süspansiyon sistemiyle güçlü ve sağlam bir bisiklet.

MOAR rakiplerine göre %30 daha fazla tork, güç ve verim sunuyor. Bu anlamda segmentinin en iddialılarından biri. Gerektiğinde otomobilinizi çekebiliyor mesela. Bunun dışında büyük tekerlekli bisikletler genelde kum, kar ve ya dağ tepe gibi alanlar için düşünülse de MOAR bisikletler günlük kullanıma uygun olarak konumlanıyor. Üstelik elektrikli motoru sayesinde uzun mesafeler için de ideal. Pedal çevirmekten yorulduğunuzda, motoru devreye almak mümkün.

Indiegogo kampanyası henüz bitmemiş olmasına rağmen hedef fonun %3000'e varan bir oranda üstüne çıkılmış. Yani, MOAR'u heyecanla bekleyen bir kitle var gibi. Şimdilik farklı özelliklerde ve donanımda 3 farklı model (Sun & Fun, 24/7, Rapt) sunuluyor. Üretime Mayıs ayında başlanması planlanıyor.

Görsel: MOAR Bikes - Indiegogo