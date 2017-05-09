Hem Spor Yap Hem Yardım Et

Spor salonu zinciri Step Ahead için yaratılan “Titans Bootcamp” fitness programlarını toplum için fayda sağlayan bir hale dönüştürüyor.

Geçtiğimiz yaz, McCann Colombia Kolombiya'nın en büyük spor salonu zincirlerinden biri olan Step Ahead ile çalışarak "Titans Bootcamp" isimli bir proje başlattı. Proje, spor salonu hakkında bilinirlik yaratırken ihtiyacı olan insanlara yardım etmeyi de hedefliyor. Bunu da oldukça ilgi çekici bir yolla yapıyor.

Titans Bootcamp, spor salonu tarafından geliştirilen, CrossFit tarzı bir fitness programı. Yenilikçi egzersiz rutinleri içeriyor. Titans Bootcamp'i diğer programlardan ayıran özellik egzersizlerin vücudun farklı yerlerini çalıştırması değil; egzersizlerin spor salonundan farklı yerlerde yapılıyor olması. Örneğin, evsiz insanlara yapılan bir evin inşaatında ya da geri dönüşüm için bir çöplükte veya bir çiftlikte hasat zamanında...

Step Ahead tarafından geliştirilen "Titans Bootcamp" topluma fayda sağlamak isteyip de aile, iş ve hobiler arasında bir türlü zaman bulamayan insanlara da spor ve yardımı bir arada sağlayan bir çözüm sunuyor. Böylece ihtiyacı olan insanlara da yardım etmek isteyenlere de ulaşılmış oluyor. Kolombiya'daki kamu kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde yaratılan program, ihtiyaç duyulan alan neresiyse orada gerçekleştiriliyor. İnşaat, geri dönüşüm, çiftçilik, tadilat gibi pek çok faydalı proje için kullanılabiliyor.

Proje başladığı günden bu yana büyük ilgi çekmiş. Bir ay içerisinde üyeliklerde %20'ye varan artış olmuş. Proje sosyal medyada çok konuşulurken pek çok blog ve yayın organında da haber olmuş.

Künye:

Reklamveren: Step Ahead Fitness Studio

Reklam Ajansı: McCann Colombia

Yaratıcı Bölüm Başkanı: Samuel Estrada

Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Alejandro Bermúdez

Yaratıcı Yönetmen: Andrés Salamanca, Alejandro Salamanca, Daniel González

Reklam Yazarı: Andrés Salamanca, Alejandro Chaves, Julián Triana

Sanat Yönetmeni: Alejandro Salamanca, Alexánder Barranco, Andrés López

Müşteri İlişkileri: Santiago Camacho, Cristina Trujillo

Müşteri Süpervizörü: Beto Gaitán, Andy Gaitán

Yapım Şirketi: Direktor Films ve Akira Films

Yönetici Yapımcı: Maria Palau, Aura Jaramillo

Yönetmen: Rafael Martínez, Sebastian López

Ses Post Prodüksiyon: Laika

Görsel: YouTube