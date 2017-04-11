Hem Karada Hem Suda Gidebilen Karavan

Çekme karavan olarak karada işlev gören Sealander, amfibik bir araç olarak suda deniz motoruna dönüşüyor.

Sealander, hem deniz motorunun hem de çekme karavanın özelliklerini taşıyan amfibik bir araç. Kullanıcısına; hem karada kamp yapma imkanı sunuyor hem de dıştan eklenen bir motorla suda gezinme keyfini sunuyor.

Sealander’ın dış kabuğu, batmayı önlemek amacıyla sertleştirilmiş fiberglas takviyeli plastikten yapılmış. İçindeki cihazlar için enerji kaynağı olarak da kullanılabilen 5 beygirlik elektrik motorla donatılmış. Yüzen mobil evin çatısı, isteğe bağlı olarak çıkarılabiliyor. Yenilikçi mobil ev, kullanıcının aralarında seçim yapabileceği birkaç farklı modülle de özelleştirilebiliyor.

Kabinde modern paslanmaz çelik ve plastik ile geleneksel ahşabı ve deri kaplamayı birleştirerek şık bir iç mekan yaratılmak istenmiş. Geniş bir yatağa dönüşebilen oturma ve yemek alanı 6 yetişkinin sığabileceği kapasitede. Pişirme-yıkama modülü, soğutucu, ısıtıcı gibi standart özelliklerin yanı sıra kullanıcı opsiyonel olarak bir tuvalet, ses sistemi ve hatta barbekü kurabiliyor.

2014 yılında ilk olarak Almanya'da satışa çıkan Sealander, 2016 yılında dünya piyasasına açılmış.

Görsel: Vimeo, Facebook, Sealander