Hem Hamak, Hem Tente, Hem Uyku Tulumu

SHEL, her hava koşulunda koruma sağlayan hepsi bir arada bir çözüm.

Kamp yapmayı seven pek çok insan için hamak oldukça rahat bir seçenek. Bu nedenle bugünlerde farklı şekillere girebilen, çok işlevli hamaklar oldukça moda. Ancak, açık havada gece soğuk bastırınca hamakta uyumak da zor tabii. İşte bu soruna çözüm sunan SHEL, hamak üzerine kurularak her hava koşulunda size sıcak ve rahat bir alan sağlayan bir koruma.

Kickstarter üzerindeki kampanyası halihazırda devam ederken hedef fonu çoktan geçen SHEL, hepsi bir arada bir çözüm. Böceklerden ve sivrisineklerden koruyor, tente görevi görüyor, mat ve uyku tulumunun yerine bile geçiyor. Tek yapmanız gereken çok hafif malzemelerle üretilmiş olan SHEL'i açıp, hamağınızın üzerine kurmak.

SHEL tasarımındaki iki ana özellikle farklılaşıyor. Tasarımındaki "sıcak hava kapanı" özelliği sayesinde Shel sadece havayı kullanarak yalıtım sağlıyor. Kapandığında sırtınız ve SHEL arasına bir kat yalıtıcı hava kıstırıyor. Buradaki hareketsiz hava tabakası sizi SHEL'in içeriğindeki kaz tüyünden bile daha iyi ısıtıyor. İkinci önemli özelliği ise ısıyı yansıtan astar. Oda sıcaklığında vücudumuz; ısısının %60'ını ısı yayılımı ile kaybediyor. SHEL ise vücut ısıyı kaybetmemenizi sağlayan astarı sayesinde sıcaklığı artırıyor.



İçlerinde arama - kurtarma ekiplerinin de bulunduğu pek çok insan tarafından test edilen SHEL, çok olumlu geri dönüşler almış. Kollarınızı içine çekip bir uyku tulumu gibi içerisinde yatılabiliyorsunuz. İç tasarımı geniş ve ferah. Hareketinizi kısıtlamıyor, omuzlarınıza baskı yapmıyor. Pencerelerindeki ağlar görüş sağlarken böcek ve sivrisineklerden de korunmanızı sağlıyor. Üst kısıma gerilen hat sayesinde bir çadır gibi olabiliyor ve yüzünüze yapışmıyor. İç taraftan da bu hat üzerine eşya asmanız mümkün. İpin gerginliğini de dilediğinizce ayarlayabiliyorsunuz.



Sadece 500 gram ağırlığında olan ve 1,8 litreye kadar küçülen SHEL; kolayca her yere taşınabiliyor. Üstelik de suya dayanıklı. Yani SHEL ile çadır, uyku tulumu, mat, tente ve sivrisinek koruması bir arada, tek bir küçük pakette geliyor. Dolayısıyla kampçılar için ideal çözüm.



SHEL, Brigham Young Üniversitesi öğrencileri Casey Messick ve Caleb Lystrup tarafından yaratılmış. Sınıfta öğredikleri bilgiyi kullanarak benzersiz bir ürün yaratmak istemişler. Bunu yaparken de kendi hamak ve kamp tecrübelerinden iç görüleri kullanmışlar. Hatta BYU Innovator of the Year yarışmasında katılıp büyük ödülü kazanmışlar. Bu sayede şirketleri Khione Outdoor Gear'i kurmuşlar.

Kickstarter'da aranan fon çoktan bulundu, teslimatın 2018 başında olması düşünülüyor.













Görsel: Kickstarter - Khione Outdoor Gear