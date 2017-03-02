Hem Aydınlatma Hem Şarj Sağlayan Şişme Fener

LuminAID'in yeni ürünü PackLite Max, mobil cihazlara şarj sağlayabilen güneş enerjili şişme bir fener.

2011 yılından beri güneş enerjisiyle çalışan şişme fenerler üreten LuminAID, şimdi yepyeni bir ürünle Kickstarter'da fon arıyor. "PackLite Max" ismini taşıyan bu yeni ürün, daha önceki gibi su geçirmez bir şişme fener olmasının yanı sıra çok önemli bir özelliği daha var: Taşınabilir elektronik cihazlarınızı şarj edebiliyor.

PackLite Max, şirketin orijinal ürünü gibi güneş enerjisiyle çalışan bir fener. Şişirilmediğinde yassı bir hal alıyor ve kolaylıkla taşınabiliyor. Şişirildiğinde ise hafif, su geçirmez bir fenere dönüşüyor ve 150 lumenlik, yansıtıldığı gözü yormayan ama etrafa yeterince ışık veren bir aydınlatma sağlıyor. Bunun yanı sıra 2000 mAh entegre bataryası ve 5V USB şarj girişi sayesinde mobil cihazlar için şarj olanağı sunuyor. Batarya micro-USB üzerinden 1-2 sat içerisinde ya da doğrudan güneş ışığıyla 12-14 saat içerisinde şarj oluyor ve mobil telefonların çoğuna %100'lük bir yedek şarj sağlıyor.

Ürünün kullanım alanı çeşitli... Tablet, akıllı telefon, müzik çalar, e-okuyucu gibi her tür mobil elektronik cihazı şarj ediyor. Kamp yapmayı sevenler için, elektrik kesintilerinde, gece lambası olarak, havuz ya da bahçe aydınlatması amacıyla ya da bunun gibi pek çok anda kurtarıcı bir çözüm olarak öne çıkıyor. Hafif, taşınabilir, su geçirmez, üstelik ışık da veriyor, şarj da sağlıyor. Özellikle acil durumlarda el altında bulunmasını isteyeceğimiz bir ürün. Hele ki bizimki gibi yatak altlarında hazır deprem çantaları bulunduran ülkelerde.

LuminAID, mimaride okuyan iki yüksek lisans öğrencisinin Haiti depreminden sonra depremzedelere fayda sağlayacak bir ürün tasarlamalarıyla doğan bir şirket. Dolayısıyla, LuminAID'in doğasında "yardım" fikri var. Bu nedenle LuminAID; "Give Light, Get Light" programı çerçevesinde kuruluşundan bu yana dünya çapındaki insani yardım kuruluşlarıyla işbirliği içinde çalışarak ihtiyaç sahiplerine aydınlatma çözümlerini ulaştırıyor. LuminAID, Kickstarter'daki kampanyasına başladığı ilk gününde hedef fona ulaşan PackLite Max'le de bu işbirliğine devam ediyor.

PackLite Max iki çok önemli ihtiyaca cevap veriyor: Aydınlatma ve bağlantı. Özellikle mobil telefonlar üzerinden haberleşen mülteciler ve kayıp yakınları açısından düşünüldüğünde hayat kurtarabilecek bir ürün. Bu nedenle LuminAID bu fenerlerden en az bin tanesini Suriyeli mültecilere ulaştırmayı hedefliyor. Kickstarter üzerinde kendiniz için sipariş verebildiğiniz gibi kampanyaya destek vererek bir tanesini de mültecilere gönderebiliyorsunuz.

Mart ayında sonlanacak Kickstarter kampanyasının hemen akabinde üretime başlanması, Nisan ayında ilk siparişlerin teslim edilmesi, Mayıs-Temmuz ayları arasında ise yardım kuruluşlarına gönderim yapılması planlanıyor.

Görsel: Kickstarter