Heinz İçin Don Draper'ın 50 Yıl Önce Yarattığı Kampanya Bugün Gündemde

Ketçap markası Heinz, ünlü dizi Mad Men'in bir bölümünde Don Draper tarafından sunulan kurgusal kampanyayı hayata geçirdi.

Her zaman diziler gerçek hayattan ilham almıyor. Bazen de dizi ve filmler hayatı etkileyebiliyor. Buna bir örnek de ketçap markası Heinz için hazırlanan açık hava kampanyası. İlk olarak 1960'ların reklamcılığını anlatan ünlü dizi Mad Men'de sunulan kampanya, Heinz tarafından bugün birebir şekilde uygulandı. Bu da mecralar arası ilginç bir etkileşim sağladı.

Dizinin 6. sezonunda "To Have and to Hold" bölümünde görülen işler, Don Draper'ın müşteriye yaptığı bir sunumda geçiyordu. Ürünü göstermek yerine ürünün birlikte tüketildiği yiyecekleri, yakın planlarla göstererek tek eksiğin Heinz olduğunu anlatan işler; 1960'ların reklamcılık anlayışındansa bugününkine daha yakın bir vizyon sunan, o zaman için biraz yenilikçi kaçabilen işler elbette. Dizide de müşteri, bunlar yerine şişenin net ve büyük bir şekilde gösterildiği başka bir kampanyayı tercih ediyordu. Klasik "ürünümüz gözüksün" anlayışı tabii...

Dizide kullanılan görseller, reklam ajansı David Miami tarafından sıfırdan yeniden yaratılmış ve dizidekiyle neredeyse aynı bir görünüm yakalanmış. Reklam ajansının yaratıcı yönetmeni Anselmo Ramos, bu ilanları kullanma fikrini diziyi yeniden seyrederken bulduklarını söylüyor ve Draper'ın işlerinin kabul edilmemiş olmasını talihsizlik olarak nitelendiriyor. Heinz adına konuşan marka başkanı Nicole Kulwicki de işlerin Heinz müşterisini 50 yıl önce yapılmış olmalarına rağmen çok iyi anlattığını ifade ediyor.

New York sokaklarında ve dergilerde yayına girecek olan kampanya, gerçek bir reklam ajansı ile kurgusal bir ajansın işbirliği olarak alışılmadık bir durum yaratıyor. Kampanya için Heinz tarafından yollanan daktiloyla yazılmış künye, dizideki ajans Sterling Cooper Draper Pryce'a ve dizinin karakterlerine de kredi veriyor.





Görsel: Adweek - Indiewire