Hayvansal Ürünlere Bitkisel Alternatifler [Bigumigu'da 2016]

İnsanlık, Sanayi Devrimi'ni yaşadıktan ve kendini Kapitalizm ile yönetmene karar verdikten sonra, Dünya üzerindeki her şey paraya dönüştürülebilir birer meta haline geldi. Ormanlar, yeraltı kaynakları, madenler, su gibi hayvanların yaşamı da metaya dönüştü. Günümüzde teknolojinin ilerlemesi ve gezegene verilen zararın üzerine kitlelerin farkındalık sahibi olmasıyla birlikte hayvansal ürünlerin yerine geçecek bitkisel alternatifler geliştirilmeye başlandı.

Ananas Yapraklarından Üretilen Deri Alternatifi Kıyafetler

15 yıldır deri ve giyim endüstrisinde çalışan tasarımcı Carmen Hijosa tarafından kurulan Ananas Anam da bu döngüyü değiştirmek için çalışan isimlerden birisi. Ananas Anam altında geliştirilen Piñatex projesi, her yıl ziyan olan 40,000 ton ananas yaprağını yeniden değerlendirerek hayvanları sömürerek elde edilen deriye iddialı bir alternatif oluyor.



Çaydan Üretilen Yapay Deri



Iowa Eyalet Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, kombu çayını kullanarak deri yerine geçen selülozlu elyaf isimli bir çıktıya dönüşen bir materyal geliştirmeyi başardı. Tıpkı deri gibi görünen ve aynı hissi veren bu materyal, kombu çayının maya ve bakteriler yardımıyla tepkimeye girmesiyle ortaya çıkıyor.



Mantardan Yetiştirilen Sıfır Karbon Salınımlı Deri Alternatifi



San Francisco merkezli girişim Mycoworks da deri endüstrisi ve ardında yiten canlara karşılık mantarı kullanarak deri alternatifi ürünler geliştirmeye başladı. Genellikle yer altında veya başka maddelerin içinde bulunan mantarların içinde bulunan miselyum isimli kök görünümlü lif dokuyu kullanan Mycoworks için temel üretim maddesine dönüşüyor. Mantarların besinleri özütmek için kullandığı bu miselyum, selülozu parçalayarak içindeki şeker ve proteini yeniden düzenliyor.



Tayvanlı Şirket Kahve Atığını Kıyafete Dönüştürüyor

2005 yılında dünyadaki kahve tüketimi miktarını göz önüne alarak araştırmalar yapmaya başlayan Singtex CEO'su Jason Chen, öğütülmüş kahve kabuklarını kullanarak kıyafet üretmenin formülünü buldu. 3. nesil kumaş üreticisi olan Singtex ile birlikte Jason Chen'in hayatı zaten kumaşlar ve tekstil dünyanın dinamikleriyle donanmış durumdayken eşi Amy ile konuşurken bir anda ortaya çıkan kahve kabuklarını değerlendirme fikri, 4 yıllık araştırma ve 1,7 milyon dolarlık yatırımla birlikte neticeye ulaşmış. S.Cafe isimli bir marka yaratarak tüm fikrini bu marka üzerinden devam ettiren Chen, üretim sürecini tamamen sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm üzerine kurmuş.

Bitkilerle Hayvansal Besin Yaratan Yapay Zeka: Guiseppe

Şili merkezli girişim The Not Company, hayvansal besinlere bitkisel ikameler geliştiren bir diğer değerli girişim. The Not Company, hayvansal gıdalara bitkisel alternatifler geliştirirken Guiseppe'den faydalanıyor. Girişimde çalışan bu ismin bir soyismi yok, çünkü insan değil, bir yapay zeka. The Not Company'nin kurucusu ve ticaret mühendisi Matias Muchnick, Harvard Üniversite'sinde araştırma görevlisi olan bilgisayar bilimci Karim Pichara ve biyokimyager Isidora Silva tarafından hayata geçirilen Guiseppe ile, bitkileri analiz ediliyor, anlamlandırıyor ve hayvansal besinlere ikame olacak formüller geliştiriliyor.

Buğday Gluteniyle Et Üreten New York'un İlk Vegan Kasabı



Chris Kim ve Rebecca Lopez-Howes tarafından kurulan Monk's Meats, Brooklyn’in ilk vegan kesap dükkanı olmaya hazırlanıyor. Monk's Meats, 2010'dan beri, vegan protein tabanlı besinler üreterek ete alternatif oluyor. Vegan ve vejetaryen seçenekler sunacak olan Monk's Meats tarafından hazırlanan besinler, laboratuvardan çıkmış formüllere dayanmıyor. Hepimizin evde yapabileceği yemek tarifine dayanıyor. Buğday gluteni olarak da bilinen seitan'ı hammadde olarak kullanıyor ve bir dizi işlemden geçirerek tadı ete benzeyen bir yemeğe dönüşüyor.

Tamamen Bitkilerden Yapılmış Bir “Et”: Beyond Meat

Ethan Brown tarafından 2009 yılında kurulan Los Angeleslı girişim Beyond Meat, hayvan etindeki amino asitler, yağlar, karbonhidrat, mineraller ne var ne yok bitkilerden elde edip, gerçeğinden ayırt edemeyeceğiniz kırmızı ve beyaz et ürünleri üretiyor.



Memphis Meats: Et Hücrelerinden Yetiştirilen Köfteler



Şu anda geliştirme sürecinin başında bulunan Memphis Meat'in sığır eti hücrelerinin işlenerek laboratuvar ortamında çoğaltılmasıyla üretilen Memphis Meat köfteleri tavada çıkardığı sesten tadına kokusuna kadar "gerçek" eti birebir taklit ediyor. Böyle duyunca biraz ürkütücü görünse de kültür mantarıyla aynı süreçle üretiliyorlar.

