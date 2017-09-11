Hayatı Zorlaştıran Ev Eşyaları

Katerina Kamprani’nin The Uncomfortable serisi, kullanıma elverişli olmayan ve rahatsız edici ev eşyası tasarımlarından oluşuyor.

Atina’da çalışmalarını sürdüren mimar Katerina Kamprani, The Uncomfortable adı altında bir dizi pratik olmayan ev eşyası tasarlamış. Bu serideki bahçe sulama bidonu ile bahçenizi sulamaya kalktığınızda çizgi film karakterlerinden farkınız kalmayabilir. Siyam ikizlerine benzeyen kadehleri yerinden kaldırmakta güçlük çekebilir, serideki kaşıkları ve çatalları kullanmak sizi çileden çıkarabilir. Dolayısıyla her bir parça, tipik olarak insanın eylemlerini ve hayatını aşırı derecede zorlaştıran, imkansız objelerden oluştuğunu görüyoruz.

The Uncomfortable, eşyalara mizahi bir bakış açısı yüklerken belki de tasarımın dinamiklerini yeniden gözden geçirmeyi sağlıyor. Tasarımın insan hayatını kolaylaştırmanın tam tersi bir misyonla ilerlemesi de kolay değil elbette. Kamprani fiziksel nesneleri yaratmadan önce, şeklini test etmek için 3B baskıyla birer modelini yaratmış.

Katerina Kamprani’nin The Uncomfortable serisindeki çalışmalarını Facebook sayfası ve genel olarak bütün çalışmalarını ise Instagram profili aracılığıyla takip edebilirsiniz.

Görsel: Facebook