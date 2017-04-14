Hayata Sarıl Lokantası, Evsizlere Ücretsiz Yemek ve İş İmkanı Sunacak

Hayata Sarıl Lokantası, Türkiye'nin ilk evsizler lokantası olarak Mayıs ayında ücretsiz yemek sunmaya başlıyor.

Evsiz, sokakta yaşayan, toplumda yok sayılan insanların topluma geri kazandırılmasını; hayatlarına tekrar sarılmalarını amaçlayan Hayata Sarıl Derneği, Hayata Sarıl Lokantası’nı mayıs açında açıyor. Lokantanın evsizlere iş imkanı sağlaması hedefleniyor. Sabah ve öğlen herkesin ücretli olarak yemek yiyebileceği bir mekan olacak, akşamları ise evsizlere ücretsiz yemek dağıtma misyonunu yerine getirecek. Aynı zamanda evsizlerin destek ve eğitim alacağı bir merkez olarak işleyecek. Elbette yalnızca evsizleri değil; ötekileştirilmiş insanları, toplumda yok sayılanları, örneğin genelevi bırakmak isteyen hayat kadınlarını da kucaklayacak ve iş imkanı sunacak.

İşleyiş modeliyle Aralık 2016’da Madrid’de bir katolik rahip tarafından kurulan Robin Hood Restaurant’ı akla getirse de Hayat Sarıl Lokantası’nın kökleri biraz daha eskiye dayanıyor. Projenin kurucusu ve yönetim kurulu üyesi Ayşe Tükrükçü’nün evsizlere yemek dağıtma çalışmaları 2,5 yıl öncesinde “Evsizlere Çorba” projesi adı altında başlamış. Bu süre boyunca Şefkat-Der ve daha sonrasında da Çorbada Tuzun Olsun Derneği ile birlikte Cihangir bölgesindeki evsizlere ücretsiz çorba dağıtmış.

Hayatının belirli dönemlerinde evsiz yaşamış olan Tükrükçü’nün yaşam öyküsü de tam bir hayata sarılma öyküsü aslında. 9 yaşında amcasının tecavüzüne uğrayan Tükrükçü, ailesine bunu anlatmasına rağmen onları inandıramamış ve yıllarca ailesi tarafından dışlanmış. Dolayısıyla yurtlarda büyümüş. Evsiz kaldığı dönemlerde geceleri hastanelerin acil servislerine sığınarak hayatta kalmış. Tükrükçü’nün zorlu hayat mücadelesi, 26 yaşında ikinci eşi tarafında genel eve satılmasıyla devam etmiş. Ancak mücadeleyi asla elden bırakmamış. 2007 seçimlerinde milletvekili adayı dahi olmuş.





Sabah veya öğlen öğününü Hayata Sarıl Lokantası’nda ücretli yiyerek destek vermek isteyenler için mekanın açık adresi, Kurabiye Sokak, No: 3/1, Beyoğlu (Zencefil’in karşısı). Lokanta en geç mayıs ayı ortasında açılacak. Ayşe Tükrükçü’nün yöneteceği lokantada sigortalı ve maaşlı birer çalışan olmak üzere 3 evsiz birey, Mutfak Sanatları Akademisi’nde mutfak eğitimi alacak. Gerekiyorsa bu kişilere psikolojik destek de sağlanacak. 6 ayda bir lokantaya yeni çalışanlar gelecek. Daha önce çalışanlar ise başka restoranlarda istihdam edilecek. Bu konuda derneğe dışarıdan destek gelecek. Robin Hood Restaurant'ta olduğu gibi burada da ünlü şefler zaman zaman yemek pişirecek gibi görünüyor.

Gelişmeleri Hayata Sarıl Derneği'nin Facebook sayfasından takip edebilirsiniz.

Projenin başka bölgelere de sıçraması, insani yaşam koşullarını daha fazla kişiye ulaştırabilmesi dileğiyle, Ayşe Tükrükçü’yü ve tüm Hayata Sarıl Derneği ekibini kutluyoruz.

Görsel: Hayata Sarıl Derneği

