Hayalet Fotoğrafçının Ayna Fotoğrafları

Fotoğraf sanatçısı Leonardo Magrelli, aynaların içindeki dünyaları minimalist bir üslupla ele aldığı Meerrors serisinde gizemli fotoğraf kareleri yaratıyor.

Leonardo Magrelli, Meerrors serisinde fotoğrafçı olarak kendisini de izleyiciyi de aynaya bakan bir hayalet haline getiriyor. Aynanın dümdüz karşısında çekim yapıldığı halde kendi yansıması olmayan fotoğraflar, izleyiciye varoluşu ve hiçliği sorgulatıyor.

Magrelli fotoğrafların temasını, “ertelenmiş otoportre” gibi nefis bir tanımlamayla ifade etmiş. Projeyle ilgili açıklamaları şöyle devam ediyor: “Bu, bazı insanların -ben dahil- fotoğraf makinesi önündeki rahatsızlık duygusu hakkında bir keşif yolculuğu. Bu rahatsızlığı hisseden insan sayısı selfie’lerle dolu dünyamızda gün geçtikçe azalıyor. Ancak belki de zaman zaman kendimizi tanıyamadığımız o fotoğraflara baktığımızda hissedebildiğimiz bir başka türde rahatsızlık çoğalıyor.” Magrelli dijital fotoğrafçılığın imkânlarıyla ve sınırlarıyla ciddi anlamda ilgilendiğini belirtiyor: "Ben analog bir fotoğraf makinesinden çok uzaktayım ve dijital fotoğrafın şeytanlaştırılmasına hep karşı oldum. Bence bir aracın incelenmesi, üzerinde çalışılması ve başka hiçbir araçla söylenemeyecek şeyleri ifade etmek üzere kullanılabilmesi gerekiyor.”.

Fotoğraflar; banyolarda, yatak odalarında, umumi tuvaletlerde, fotoğraf stüdyolarında ve daha pek çok çeşitli mekanda çekilmiş. Birkaç denemenin ardından Magrelli, kendini aynalardan tam anlamıyla silebileceği doğru yöntemi bulmuş. Bu yöntemin Photoshop’taki clone-stamp aracıyla alakası olmadığının da altını çiziyor. “Sihirbazlar hilelerini açıklamamalıdır. “ diyerek fotoğraf hilesini gizli tutsa da “Her kare için farklı çekimler yapmalı ve onları düzgün bir şekilde üst üste yerleştirmeliydim.” diyerek tekniği hakkında ipucu veriyor.

Görsel: Leonardo Magrelli