Havas'tan Müşterisine Tam Sayfa Veda

Havas 10 yıldır müşterisi olan Dos Equis'i kaybettikten sonra tam sayfa bir ilanla müşterisine veda etti.

Reklam ajansı Havas ve Heineken'in markası Dos Equis, geçtiğimiz günlerde 10 yıllık iş ortaklıklarını noktaladı. Droga5'e geçen Dos Equis, giderken artık internet mimine dönüşmüş, çok ödüllü, 2006'dan bugüne devam eden uzun soluklu kampanyası "The Most Interesting Man in The World"ü de yanında götürdü. Havas ise müşterisine tam sayfa bir ilanla veda etti.

AdWeek, AdAge ve New York Times'da tam sayfa yayınlanan ilanda, beraber yaptıkları işleri anan Havas; Heineken'e beraber yaptıkları işler için teşekkür ederken yeni ajansa da başarılar diledi. Tabii bunu yaparken marka için yaptıkları çalışmalarla aldıkları sayısız ödülü listelemeyi de ihmal etmedi. Her ne kadar yaratıcılığıyla bilinen bir ajans olsa da Droga5 için ağır bir miras denebilir. Bir nevi gözdağı belki de, çıtanın yüksekliğine dair.

İlan, ödüllere geçmeden önce şunları söylüyordu:

"Elveda, arkadaşlar. Dünyanın En İlginç Adamı kampanyası - çığır açan başlangıcından farklı yollara gitmeye karar verdiğimiz ana kadar -her zaman cesaret hakkında oldu. Ortağımız Heineken'e tarihteki en çok ödüllü ve ikonik kampanyalardan birini, satışları görkemli bir şekilde artıran bir kampanyayı, beraber yaratma fırsatı verdiği için teşekkür ederiz."

"Başarımızın şerefine" diyip ödüller sıralandıktan sonra ise "Bundan sonraki ortaklarınızla aynı başarıyı yaşamanız dileğiyle." diyerek "Havas'taki dostlarınız" imzasıyla bitiyordu. İlanın altında verilen telefon numarası arandığındaysa Dos Equis filmlerinin seslendirmesini yapan oyuncu Will Lyman'ın sesinden kayıtlı bir mesaja ulaşılıyordu. Mesaj; "The Most Interesting Man in the World" kampanyasını yaratan ajansın ilginç bir şeyle meşgul olduğunu ama dilerlerse numaralarını bırakabileceklerini ve onlara geri dönüleceğini belirtiyordu.

"The Most Interesting Man in the World" kampanyası Dos Equis'i Teksaslı küçük ve yerel bir marka olmaktan çıkarıp önemli bir bira markasına dönüştüren kampanya olarak biliniyor. Ancak, pek çok uzun süreli kampanyada olduğu gibi başlangıçtaki etkinin zaman içerisinde düşmesi de olağan. Markanın yeni bir soluk araması buna bağlanabilir.



Havas'ın yıllara dayanan bir ortaklığın ardından gelen müşteri kaybını avantaja dönüştürmek istemesi de şaşırtıcı değil. Şaşırtıcı olan bunu tam sayfa bir ilanla yapması. Zira ajansların müşteri kayıplarının ardından bu kadar büyük (tam sayfa) bir iş yapması çok da sık rastlanan bir durum değil. Özellikle ülkemizde, marka kaybı daha çok gizlenen bir durum. Ajanslar tam sayfa ilan verip pek de "Hey, markamızı kaybettik ama olsun!" demiyorlar genelde.

Görsel: Ad Age (Manşet görseli yeniden düzenlenmiştir.)