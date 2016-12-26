Havalimanındaki Yabancıları Bir Araya Getiren Açık Büfe

KLM için DDB Tribal Amsterdam tarafından hazırlanan sosyal deney, 20 kişinin birlikte çalışmasını gerektiren zengin bir yılbaşı yemeği içeriyor.

Havalimanları yalnız, hatta biraz da ruhsuz yerler... Hele ki özel günlerde orada tek başına olmak iyice hüzünlü. İşte bu yılbaşı sezonunda KLM Royal Dutch Airlines, bir hava yolunun insanları bir araya getirme/buluşturma misyonunu bir adım daha öne taşıyarak havalimanlarının yalnızlığını kıran bir işe imza atmış.

DDB & Tribal Amsterdam tarafından hazırlanan "Bonding Buffet" Amsterdam'ın Schiphol havalimanına yerleştirilmiş bir açık büfe masası, bir sosyal deney. İşine bakan, cep telefonuyla uğraşarak uçuşunu bekleyen, derin düşüncelere dalmış yalnız gezginleri bir yılbaşı yemeğinde bir araya getirmeyi, mutlu bir paylaşım içerisinde buluşturmayı amaçlıyor. 20 kişilik bu masa zengin yemeklerle donatılmış, tek kusuru var ama: Yerden 4.5 metre yüksekte duruyor. Masanın çevresindeki taburelerde ise bir sensör var, üzerine oturan kişinin ağırlığını algılıyor, böylece her oturanla birlikte masa biraz daha aşağıya iniyor. Yani, masayı tamamen indirmek için 20 kişinin birlikte çalışmaları gerekiyor.

Havalimanındaki yolcular bu ilginç yılbaşı yemeğiyle oldukça eğlenmiş ve telefonlarını, işlerini ya da kitaplarını bir yana bırakıp hep beraber çalışarak masayı indirmeyi başarmış. Sonunda 20 farklı ülkeden 60 yolcu yılbaşı büfesinde sosyalleşmiş, eğlenmiş, güzel bir yemeğe katılmış. Dijital olarak yayına sokulan videoda eğlenceli anlar, güzel muhabbetler, çekilen selfie'ler, telefon alışverişleri görülüyor. Tam yılbaşı ruhunu yakalayan bir iş olmuş denebilir!

Görsel: YouTube