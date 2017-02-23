Havada Süzülürken Zamanı Gösteren Küre

Story, ahşap bir kadranın üzerinde süzülen krom bir küre ile dilerseniz zamanı gösteriyor, dilerseniz ayarladığınız özel bir ana doğru geri sayıyor.

Daha önceden havada süzülen saksılarıyla hatırlayacağınız Flyte, bu defa da STORY isimli bir zaman göstergesiyle Kickstarter'da fon arıyor. Saat yerine zaman göstergesi dememin sebebi Story'nin klasik anlamda bir saatten biraz farklı bir cihaz olması. Zamanı manyetik bir topun havada süzülüşüyle görselleştiren bir araç denebilir Story için.

Gezegenimizin güneş etrafında dönüşüne dair bir metafor olan Story, zamanın fiziksel ve paylaşılan bir deneyim olduğunu vurguluyor. Çalışma ilkesi basit. Tahta kadran içerisine yerleştirilmiş manyetik kılavuzlar krom küreyi yönlendirerek havada süzülmesini sağlıyor. Kürenin bir tam yörüngesi 12'de bşlayıp 12'de bitecek şekilde. Ancak bu yörüngenin neyi göstereceği biraz da size bağlı zira Story üç farklı modda çalışabiliyor.

Birinci mod, "Journey" yani "Yolculuk" modu. Burada Story'i ileri bir tarihe, örneğin bebeğinizin doğumuna, çıkacağınız tatile ya da mezun olcağınız güne ayarlıyorsunuz. Küre o zamana kadar yörüngesinde ilerliyor, tarih geldiğinde yörüngenin bitişine varmış oluyor. Siz de bir bakışta beklediğiniz güne ne kadar zaman kaldığını görebiliyorsunuz. Hamileliğin 1/3'ü bitti, mezun olmama 2 ay kaldı gibi hesapları görsel olarak yapabiliyorsunuz.

İkinci mod, bildiğimiz saat. Küre burada yelkovanı temsil ediyor. Akrep olmadan yelkovanla tam dakikayı kestirmek zor derseniz LED ekranı devreye alabiliyorsunuz. LED ekran size tam saati dilerseniz sürekli, dilerseniz harekete bağlı olarak gösterebiliyor.

Üçüncü mod ise sayaç. Aslında "Journey"e benzeyen bir kullanım sunsa da seçtiğiniz aralıklar çok daha kısa. Örneğin bir iş toplantısındasınız ve yarım saat sürmesini planlıyorsunuz. Story'i ayarladığınızda toplantıdaki herkes bitime ne kadar kaldığını görebiliyor.

Bu kullanım şekillerinin yanı sıra, Story'de benzersiz bir başka özellik daha var: Arka aydınlatma. Farklı arka aydınlatma şekilleriyle Story, zamanı bir de ışıkla anlatabiliyor. Bu aydınlatma seçeneklerinden biri de ayın halleri. Dilerseniz ayın döngüsünü gerçeğiyle uyumlu bir şekilde evinizde yaratabiliyorsunuz. Ya da gün doğuşu ve gün batımını Story üzerinde yaşatabiliyorsunuz.

Story, yatay, açılı veya dikey olarak kullanabiliyor. Dişbudak ve ceviz olmak üzere iki farklı ahşap seçeneği bulunuyor. Kickstarter üzerindeki önsipariş fiyatı 399 dolar. Perakendeye çıktığında fiyatın 700 dolar civarında olması planlanıyor. Yaz aylarında üretimin yapılıp Ekim-Kasım arası teslimata geçilmesi hedefleniyor.

Görsel: Kickstarter