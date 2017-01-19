Havada Süzülen Hoparlör Mars

Mars, 360 derecelik ses projeksiyonu sayesinde müzik deneyiminizde çığır açıyor. Bluetooth destekli kablosuz müzik zevki sizi bekliyor.

Müzik dinlemek için fay hatları sarsılıyor. Mars, müzik deneyiminizde çığır açacak bir kablosuz hoparlör. Hi-Fi sesli, havada süzülen bir hoparlör olan Mars, 360 derecelik ses projeksiyonu özelliğine sahip. Kablosuz olmasıyla da bağımsızlığınıza bağımsızlık katıyor.

Şık bir siyah yapıya sahip olan Mars, üreticisi olan crazybaby’e birçok övgüler kazandırmış durumda. Mars’ın partnerliğini Kinspring üstleniyor. Aynı zamanda Kinspring; Skullcandy, Polaroid, Disney ve Target gibi markalarla işbirliği yapmış bir şirket. iOS ve Android destekli bu çalışma, müzik deneyimi için adeta geleceğe atılmış bir adım.

Uçan bir mekanizma görüntüsüne sahip olan Mars, adının hakkını verecek evrensel bir görüntüye sahip! Şirketin tanımlamasına göre Mars, müziğini seven ve evde veya ofiste bir tasarım bildirimi yapmak isteyen herkes için tasarlanmış. Taşınabilir özelliği, Bluetooth 4.0’dan da faydalanarak kalite çıtasını yukarıya çekmekte.

Şimdi Mars’ı yanınıza almanın tam zamanı. Yerini belirleyin ve çalıştırın: Artık her şey daha net ve özgür!





Görseller: Indiegogo