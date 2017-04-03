Havada Süzülen Ay Lamba

Coocepts'in tasarladığı havada duran ay ışığı lamba, Kickstarter'da fonlanıyor.

Havada duran tasarım trendi devam ediyor. Bu yıl radarımıza takılan hoparlör, saksı, zamanı gösteren küre, dekoratif eşyalar ve steampunk saatlerin ardından ay ışığı lamba da gizemli havasıyla aileye katıldı. Renk sıcaklığı ve parlaklığı ayarlanabilen aydınlatma sistemiyle, pürüzsüz küresiyle havada duran ay ışığı lamba, evlerinde dolunay etkisi yaratmanın peşinde olanlar için ideal bir tasarım.

Ay ışığı lambayı tasarlayan Coocepts ekibi için Ay özel bir ilgi alanı. Gökyüzündeki Ay'ı yakalamaya dair geçmişten gelen bir arzuları olduğunu belirtmişler. Bu ilgilerinin etkisiyle yaklaşık bir yıl önce, ilk taşınabilir ay ışığı lambayı tasarlamışlar. Şu anda, en yeni 3B baskı teknolojisi ile yüzeyde herhangi bir enjeksiyon izi olmadan pürüzsüz küreyi üretebiliyorlar. Şarj fişini ve düğmesini de ay ışığının altına gizleyerek ilk tasarımı güncellemişler. Kickstarter'da fonlanan tasarımın, şu anda 15 cm ve 20 cm çaplarında iki ayrı versiyonu mevcut.

Havada durmayı sağlayan tabanın nasıl olacağı konusunda aylar süren araştırmalardan sonra, ayın sağlam bir şekilde dengede durması için güçlü Neodimyum mıknatısları kullanmaya karar vermişler. Alt taban, havada duran ay ışığını kablosuz olarak şarj ediyor. Tasarımcıların en çok altını çizdiği nokta da zaten “kablosuz şarj olabilen" havada duran ay ışığı lambayı yaratmış olmak. Ayrıca havada duran ay ışığı lamba çalışırken tamamen sessiz.

Ay ışığı lamba, 3 temel şekilde gruplanan 6 farklı modda çalışabiliyor:

1-Havada duran lamba modu: Bu moda dahil olan "gece aydınlatma modu"na, tabandaki istasyonu açarak ve ay ışığını kapalı konuma getirerek geçiliyor. Bu modda iken parlaklığı 0.1 wat’ta duracak ve pili deşarj etmeyecek şekilde çalışıyor. Soğuk beyaz ışıklı pil modu, havada duran lambanın düğmesine bir kez basıldığında devreye giriyor. Düğmeye uzun basıldığında 0,1'den 1,5 wat'a ayarlanıyor. Bu modda lambanın çalışma ömrü parlaklığa bağlı olarak 10 - 100 saat arasında değişiyor. Sıcak sarı ışıklı pil modu, havada duran lambanın düğmesine ikinci kez dokunulduğunda devreye giriyor. Parlaklığı 0,1'den 1,5 w'a ayarlamak için uzun basmak yeterli. Bu modda iken çalışma ömrü parlaklığa bağlı olarak 10 - 100 saat arasında değişiyor. Bu modda, lambanın düğmesine basılırsa tekrar gece moduna dönüyor.

2-Taşınabilir lamba modu: Soğuk beyaz ışıklı taşınabilir mod için düğmeye bir kere basmak yeterli. Parlaklığı 0,1'den 1,5 wat'a ayarlamak için uzun basmak gerekiyor. Bu modda çalışma ömrü parlaklığa bağlı olarak 10 - 100 saat arasında değişiyor. Sıcak sarı ışıklı taşınabilir mod için butona bir kez dokunmak yeterli. Parlaklığı 0,1'den 1,5 wat'a ayarlamak için uzun basmak gerekiyor. Çalışma ömrü parlaklığa bağlı olarak 10 - 100 saat arasında değişiyor.

3- Şarj modu: Şarj moduna geçmek için tabanın da ay ışığının da kapatma düğmesine basmak gerekiyor. Tam şarj işlemi yaklaşık 2 saat sürüyor.

Havada duran tasarımların şimdilik sonu gelmeyecek gibi görünüyor. Bakalım havada duran ailesinin sıradaki üyesi kim olacak?

Görsel: Kickstarter