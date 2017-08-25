Hava Yastığıyla Her Şeye Dayanıklı Çanta

Capsula çantalar; darbeye, suya, hırsızlığa ve hava sıcaklığına karşı korumalı yapısıyla hassas eşyalarınızı gönül rahatlığıyla taşıma vaadi sunuyor.

Öyle bir çanta düşünün ki, içine koyduğunuz her şeye gözü gibi bakabilsin. Sırt çantası, postacı çantası ve kamera çantası olmak üzere 3 versiyonla tasarlanmış Capsula çantalar bu konuda gerçekten ikna edici bir performansa sahip. Su geçirmiyorlar, suya düştüklerinde yüzüyorlar, şişirilerek darbelere karşı koruma sağlayabiliyorlar. Ayrıca fermuarı hırsızlığa karşı korumalı. Dolayısıyla hem şehir yaşamında hem de doğayla iç içe olduğunuz pek çok riski saf dışı bırakıyor.

Capsula çantaların tanıtım videolarındaki dayanıklılık testleri oldukça etkileyici. Örneğin üzerine çekiçle vursanız da içindeki cam kadeh veya elektronik eşya sapasağlam çıkıyor. Tabletinizi, bilgisayarınızı bu çantaya atıp birlikte yüzmeniz mümkün. Yüksek bir yerden düştüğünde de içindeki eşyalar bu şoktan etkilenmiyor. Bu özellikleri sayesinde Kickstarter'da da hedefinin 2 katını aşarak 49.049 dolar destek toplamış.

Capsula çantalar koruma özelliklerinin yanı sıra ultra hafif ve modüler yapısıyla kullanıcının konforunu da önemsiyor. İçine ayrıca satın alabileceğiniz farklı renklerde ve boyutlarda küçük kapsül çantalar ekleyebiliyorsunuz. Bunları çantanın iç duvarında dilediğiniz yere sabitleyebiliyorsunuz ve büyük çantadan bağımsız birer çanta gibi kullanabiliyorsunuz. Termal yapısı sayesinde çanta içindeki yiyecek ve içecekler için ideal ısıyı koruyabiliyor. Ayarlanabilir kayışlarıyla çantanızı rahatça sırtınıza sabitleyebiliyorsunuz. Çantanızı şişirip başınızı yaslayabileceğiniz bir yastık olarak da değerlendirmeniz mümkün. Sevgilinize çok mu sinirlendiniz? Çantanızı kum torbası niyetine yumruklayabilirsiniz.

Görsel: Kickstarter