Hava Yastığından Sırt Çantası

Airpaq hava yastığı, emniyet kemeri ve kemer tokasını ileri dönüştürerek katlanan ağızlı sırt çantası üretiyor.

Kullanım ömrünü tamamlamış, miadını doldurmuş ve artık gözümüzden uzak bir yerde yok olmayan çalışan sayısız ürün var. Plastikten evsel atıklarımıza kadar hemen her şey biz görmediğimiz sürece yokmuş gibi bu dünyada durmaya devam ediyor. Kimi zaman ise birkaç kişi ileriye doğru bir adım atıyor ve bu atıkları anlamlı, kullanılabilir yepyeni ürünlere dönüştürüyor. Ve ileri dönüşümün etkileyici gücü açığa çıkıyor. Kullanılmış yemek çubukları mobilyaya, okyanustaki atık plastikler tuğlaya, pet şişeler ise sallanan sandalyeye dönüşebiliyor.

Köln merkezli girişim Airpaq ise kendi ileri dönüşüm hedefini bir otomobil mezarlığında bulmuş. Çevredeki kullanılmayan otomobil parçalarını görünce neler yapabileceklerini düşünmeye başlamışlar. Ve ortaya hava yastığı, emniyet kemeri ve kemer tokası kullanarak üretilen Airpaq sırt çantaları çıkmış. Çantanın iskeleti hava yastığından, askıları emniyet kemerinden, bütünlüğü sağlayan kilit sistemi ise kemer tokasından yapılmış.

Kickstarter'da 10 bin euro hedefiyle fonlanmakta olan Airpaq, yolun başında olmasına rağmen 40 bin dolar toplayarak projesini gerçeğe dönüştürmeyi garantilemiş. Mıknatıslarla güçlendirilmiş katlanan ağzı tam kapasiteye çıkarıldığında 21 litre hacme sahip olan Airpaq, 4 renk seçeneği sunuyor; sarı, siyah, kırmızı ve mavi. Ön cephesinde bir adet gizli ve kolay erişilebilir gözü olan Airpaq'in içi ise eşyaları rahatça yerleştirmek için kompartımanlara ayrılmış. Ve 15 inç bilgisayarları bile kolaylıkla taşıyabiliyor. Her şey planlandığı gibi gittiği takdirde ilk Airpaq kullanıcıları çantalarına Kasım 2017'de kavuşacak.





Görsel: Airpaq