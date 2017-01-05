Hastalıkları İnsanın Nefesinden Teşhis Edebilen Cihaz: Na-Nose

Araştırmacılar Na-Nose isimli cihazla yaptıkları nefes testinin, kanser türlerinin de dahil olduğu 17 çeşit hastalığı %86 oranında doğru teşhis edebildiğini açıkladı.

İsrail Teknoloji Enstitüsü Technion'dan Profesör Hossam Haick liderliğinde çalışan uluslararası bir araştırma ekibi, bazı hastalıkların hastanın nefesinden tespit edilebileceği yönündeki antik bir hipotezi (ilk olarak Antik Yunan uygarlığı döneminde ileri sürülmüş) ispatladı. İnsanın nefesindeki eşsiz kimyasal işaretlere göre 17 ayrı hastalığı tespit edebilen Na-Nose isimli yapay zekalı nano dizilim, hızlı ve pahalı olmayan bir teşhis yöntemi öneriyor. Bu, hastalıkların erken teşhis edilebilmesi için önemli bir gelişme.



Araştırmada 1.404 denekten toplanan nefes örnekleri kullanıldı. Bu deneklerin her biri 17 hastalıktan biriyle önceden teşhis edilmiş kişilerdi. Numunelerdeki kimyasal bileşiklerin tespiti ve ölçülmesi için deneyde, moleküler olarak modifiye edilmiş altın nanopartiküllerine ve tek duvarlı karbon nanatüplerinden rasgele örülmüş bir ağa dayanan akıllı nano dizilim kullanıldı.

Haick’e göre her bir hastalık “koku imzası” adı verilen kendine özgü bir parmak izi ile karakterize edilmiş. Başka bir deyişle her bir hastalık 13 kimyasal bileşenle kurulmuş farklı kompozisyonlarla kendini gösteriyor. Sistem henüz geniş yelpazede bir teşhis özelliğine sahip olmasa da 17 hastalık türü için %86 oranında doğru teşhis yapabilme başarısı gösteriyor.

Araştırmaya göre nefesle teşhis testinin -şimdilik- teşhis edebildiği hastalıklar; akciğer kanseri, yumurtalık kanseri, mesane kanseri, prostat kanseri, baş ve boyun kanseri, böbrek kanseri, mide kanseri, kolorektal kanser, Crohn hastalığı, ülseratif kolit, irritabl bağırsak sendromu, parkinson, MS (multipl skleroz), pulmoner yüksek tansiyon, preeklempsi ve kronik böbrek hastalığı olarak listelenmiş. Birinin varlığı diğerinin teşhisini engellemiyor.

Araştırma ekibi, şu anda Sniffphone adlı akıllı telefonlara entegre edilebilen bir cihaz üzerinde çalıştıklarını belirtmiş. Öyle görünüyor ki yakın gelecekte, rutin sağlık kontrollerimizi trafik polisinin kullandığı alkolmetrelere benzer nefes cihazlarıyla yapabileceğiz. Kolaylıkla yapılacak erken teşhis, erken tedavi ve daha büyük ölçüde iyileşme imkanı sağlayabilecek.

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