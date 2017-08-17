Hasan Söylemez Bisikletiyle Afrika'yı Baştan Sona Gezerek Kıtanın Hayallerini Topluyor

2010'da bisikletiyle beş parasız Türkiye turuna çıkan gazeteci yazar Hasan Söylemez, Afrika'nın tüm ülkelerini gezerek bir hayal arşivi ve belgesel hazırlıyor.

2010 yılında yanına para almadan insanı, kendini ve doğayı tanıma yolculuğuna çıkan Hasan Söylemez, 8,5 ayda 10 bin kilometre yol yapmış. Ve bu deneyimiyle hayatı değişen Söylemez, yolda olmanın empati kurmanın ve insanlarla tanışmanın güzellikleriyle büyülenirken en büyük hayalinin de peşinden gitmek için yapabileceklerini değerlendirmiş.

Ocak 2017'de ise uzun süredir planladığı ve hayal ettiği yolculuğa çıkıyor. Afrika kıtasını baştan sonra dolaşacak olan Hasan Söylemez, 6 ada ülkesi dahil 54 ülkeyi yaklaşık 60 bin kilometre pedal çevirerek gezecek. Böylece kendi hayalini gerçeğe dönüştürürken karşılaştığı insanların da en büyük hayallerini soracak, belgeleyecek. Böylece bir anlamda kıtanın hayal arşivini hazırlamış olacak. Tüm gezisini ise yaklaşı 3 yılda tamamlayıp Türkiye'ye geri dönmeyi planlıyor.

Tüm yolculuğunu, gördüklerini ve çektiklerini Journey To Dreams ismiyle yayınlayan Hasan, YouTube üzerinden iki uzun video yayınladı bile. Facebook ve Instagram'dan da düzenli güncellemeler yapan Hasan, kendi macerasına devam ederken bizlere de sosyal medyadan tanık olabileceğimiz nefis bir hikaye sunuyor.

Daha önce de kaybolmanın eşiğinde olan müzik aletlerini ve dillerini öğrenmek için Orta Asya ve Uzak Doğu turuna çıkan Deniz Aydemir'in bireysel projesi Time Travel Through Sound ve hiç uçak kullanmadan dünya turu yapmak için yola çıkan Torbjørn C. Pedersen'un hikayelerine Bigumigu'da yer vermiştik.

Şahsen televizyon alışkanlığını YouTube kaydırıp takip ettiğim kanalların yeni videolarını güncel izlemeye başladım. Bu düzen içinde Journey to Dreams projesini görür görmez Hasan'ın kanalına abone olup tüm bildirimlerini açtım. Çünkü gerçekten izlemeye değer bir yolculuk olacak.



Hasan'ın rotası:

1. bölüm:

2. bölüm:

Görsel: Hasan Söylemez