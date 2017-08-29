Harvard Üniversitesi'ne Göre 23 Yaşındaki Genç Kadın Yeni Einstein

Harvard Üniversitesi, fizik alanındaki çalışmalarıyla ve yeteneğiyle dikkat çeken Sabrina Gonzalez Pasterski'yi yeni Einstein olarak nitelendiriyor.

23 yaşındaki Sabrina Gonzalez Pasterski, şimdiden ABD’nin en tanınmış ve en yetenekli fizikçileri arasında anılıyor.

Küba-Amerika asıllı Chicago’lu Pasterski, MIT’yi (Massachusetts Institute of Technology) 3 yılda bitirerek tam not ortalamasıyla (5.0 üzerinden 5.0) mezun oldu. Harvard’da doktorasına başlamak üzere olan Pasterski’ye tam akademik özgürlük sunuldu. Bu da üniversitede hiçbir akademisyenin müdahalesi olmadan kendi şartlarıyla araştırmasını yürütebileceği anlamına geliyor.

Pasterski bilim dünyasının ilgisini ilk kez 2008’de (14 yaşındayken), babası için kendi başına tek motorlu bir uçak yaptığı zaman çekmişti. Süreci de YouTube’da yayınlamıştı. MIT profesörleri Allen Haggerty ve Earll Murman videoyu izlediklerinde hayretler içinde kalmış ve standartların ötesinde bir potansiyelinin olduğunu anlamışlar. Kendi yaptığı uçağı 16 yaşında Michigan Gölü üzerinde uçuran Pasterski bu hamlesiyle de “kendi yaptığı uçakla uçan en genç insan” ünvanına erişmiş.

Pasterski ilk kez 9 yaşında uçakla uçmuş. Bu deneyimini, Aurora'daki Illinois Matematik ve Bilim Akademisi'ndeki halk lisesinde bir öğretmene anlatmış. Öğretmeni ise: "Güzel, ama son zamanlarda ne yaptın?" sorusunu yönelterek onu gerçek anlamda bir şeyler üretmeye motive etmiş. O gün bugündür öğretmenin bu cümlesi Pasterski’nin mantrası haline gelmiş.

Pasterski sosyal medyayı kullanmıyor, hiç romantik bir ilişkisi olmamış, hayatında hiç sigara ve alkol kullanmamış. Bunun yerine boş zamanlarını kuantum yerçekimi, kara delikler ve uzay ile zamanı tek bir süreklilik haline getiren matematiksel model “uzay zamanı” üzerine araştırma yaparak geçiriyor. Araştırma yazılarını PhysicsGirl.com adlı blogunda yayınlıyor. Pasterski’nin fizik alanındaki çalışmaları; Amazon girişimci Jeff Bezos, uzay aracı üreticisi Blue Origin ve NASA başta olmak üzere pek çok yerden iş teklifi almasını sağlamış.

Kadınların bilim dünyasındaki başarıları arttıkça tarihteki görünmezlikleri de yok olacak gibi duruyor. Dolayısıyla gelecek yüzyılda ortaya çıkacak dahileri yalnızca "Yeni Einstein" değil, "Yeni Pasterski" gibi başka ünvanlarla taçlandıracağız belki.

Görsel: Harvard Üniversitesi