Tipografi İlhamlı Kaykay Parkı GIF'leri

Japon tasarımcı Keisuke Terashima, alfabeyi kaykay parkından ilham alan GIF'lere dönüştürdü.

Kaykay parkları girintisi çıkıntısıyla, demir borularıyla ve yokuşlarıyla kaykay tutkusunu yaşamak isteyenler için adeta bir ütopya şeklinde tasarlanıyor. Hatta Red Bull'un Kriss Kyle ile hazırladığı BMX gösterisi bu tip parkların optik yanılsamalara ne kadar yatkın olduğunu ispatlar nitelikte.

Japon tasarımcı Keisuke Terashima ise kaykay parklarına farklı bir açıyla bakıyor ve buradaki öğelerle tipografiyi buluşturarak alfabeyi baştan sona yazıyor. Terashima rampalar, borular, çukurlar ve niceleriyle alfabeyi daha önce görmediğimiz bir şekilde görmemizi sağlıyor. Alfabeyle GIF'i buluşturan bir başka işte ise, Almanya merkezli yaratıcı ajans Deepblue Networks ise ismindeki harfleri mimari GIF'lere dönüştürmüştü.

Görsel: Keisuke Terashima