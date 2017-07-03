Hareket Özgürlüğü Sağlayan Üçgen Hamak

İnsana havada asılı kalma ve rahatlama hissini yaşatan Levitat, sabit bir zeminde yapılabilecek her hareketi yapmaya da imkan tanıyor.

Gevşemek, eğlenmek, yoga yapmak ve çalışmak gibi farklı amaçlarla kullanılabilen Levitat, alışılagelmiş hamakların aksine kullanıcısının hareketlerini sınırlamıyor. Kullanıcı, sabit bir zeminde yapılabileceği her şeyi, havada duran bu özel tasarım üzerinde gerçekleştirebiliyor.

Klasik hamakların aksine Levitat bireysel kullanımın ötesine geçebiliyor ve sosyal bir eğlenceye dönüşebiliyor. 3 yetişkini veya 6 çocuğu rahatlıkla taşıyabilen ürün, esnek ve yumuşak kumaşıyla kullanıcıya piknik örtüsü ya da yoga matı gibi alternatiflerinden çok daha keyifli bir deneyim sunuyor. Tasarım hafif, dayanıklı ve kum tutmayan kumaştan yapılmış. Bilgisayarını alıp çalışmak isteyen bir kişinin dik oturabilmesine imkan tanırken, aynı zamanda ona havada asılı duruyor hissi veriyor. Stresi azaltan ve insanı rahatlatan etkisinin yanı sıra, kan dolaşımını kolaylaştırarak uyanık ve dikkatli kalmayı sağlıyor. Üzerinde yoga pozisyonlarının yapılabilmesine imkan tanıyor. Levi-stand sayesinde herhangi bir yere bağlanması gerekmeden iç mekanlarda da kullanılabiliyor.

Görsel: Facebook