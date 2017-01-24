Hapishanedeki Kadınların Elinden Çıkan Moda Markası

Hapishanedeki kadınlar için başlatılan sosyal girişim projesi Carcel, Danimarka'nın kalitesinden ilham alarak Peru'nun cesur renkleriyle birleşen yeni bir moda markası.

Carcel; kadınlar tarafından cezaevinde üretilen, Kopenhag merkezli bir marka. Carcel'in hikayesi oldukça etkileyici. Carcel'in kurucusu ve CEO'su olan Veronica D'Souza, 2014 yılında Kenya'nın Nairobi kentinde yaşarken bir hapishaneyi ziyaret ediyor. Çünkü oradaki kadınları ve içerde neler yaptıklarını merak ediyor. Birçok kadını gözlemleme fırsatı oluyor. Görüşmeler yapıyor. Gözlemlediklerine göre her gün kadınlar 8 saat boyunca oturup örgü ve dikiş yapıyorlardı. Makineler mevcuttu fakat kaliteli malzemelerin olmaması ve dışardaki pazara erişim olmamasından dolayı aktif hâlde kullanılamıyordu. Aslında burası tam bir üretim fabrikasıydı fakat bir verimsizlik hâkimdi. Çoğu kadının içerde ve dışarda çocukları vardı. Bir kadının hapse düşmesi büyük bir damgaydı ve çıktıktan sonra bırakın topluma geri kazanılmayı, bir işe girebilmesi bile çok önemli bir dönüm noktasıydı.

Gördüklerinden etkilenen Veronica D'Souza, aslında yoksulluğu ortadan kaldırmak üzerine çalışan bir sosyal girişimci. Kopenhag'a geri dönen Veronica, bunun üzerine düşünceler geliştiriyor ve sonunda Carcel'i kuruyor.

Çalışmalardan sonra Peru Ulusal Hapishane Sistemi ile ortaklık kuruluyor ve Cuzco'daki kadın hapishanesinde yerel bir üretim fikri gerçekleşiyor. Tasarımcı Louise van Hauen ekibe katılıyor ve ilk koleksiyonunu Danimarkalı doğal ve kaliteli malzemelerini Peru'nun cesur renklerle birleştiriyor. Kickstarter'da fonlanarak başarıya ulaşan kampanya sayesinde ilk koleksiyon şu an üretim aşamasında. Yakında satışta olacak. Sıradaki koleksiyon ise Hindistan'da hapisteki kadınların üretmiş olduğu organik ipekten yapılacak.

Görsel: Carcel