Hangisi Pembe, Hangisi Mavi?

Yönetmen Jake Dypka'nın deneysel filmi, ozan Hollie McNish'in sözleri üzerinden cinsiyet kodlarını sorguluyor.

Renklere ve oyuncaklara cinsiyet atfetmek ne saçmalık ama doğduğumuzdan bu yana pembe ve mavi diye ayırıyoruz cinsiyetleri ve öyle büyüyor çocuklarımız. Pembe kızlara, mavi erkeklere diyerek. Tam olarak bu konuyu ele alan "Pink or Blue" cinsiyet üzerine çok etkileyici bir film.

Reklam ajansı Saatchi & Saatchi'nin Cannes Lions'ta sunduğu "Yılın Yeni Yönetmenleri" (NDS) seçkisinin açılışında gösterilmek için hazırlanmış. Jake Dypka tarafından çekilen 3 dakikalık film, İngiliz ozan Hollie McNish tarafından yazılan ve seslendirilen sözlerle ilerliyor. İkiye bölünmüş ekran içerisinde iki cinsiyeti gösteren film; izleyene yan yana bir kıyas sunuyor. Bir taraf toplumun erkek algısını, diğeri ise kadın algısını temsil ediyor. Film bu kadar net bir ayrımı gözümüzün önüne yan yana koyarak cinsiyet üzerine önemli sorgulamalar yapıyor. Deneysel ve stilize bir görsel tarzı olan film; McNish'in güçlü sözleriyle birleştiğinde ortaya gerçekten etkileyici bir deneyim çıkıyor.

Film, yeni doğmuş bebeklerle açılıyor. Bebekler büyüdükçe onlar üzerinde toplumun cinsiyet dayatmalarını, etiketlemeleri basmakalıp algıları ve farklı cinsiyetlerin kendi içinde hissettikleri baskıları izliyoruz. Böylece bebeklikten itibaren insanlara dayatılan rolleri izliyoruz, ideal erkek veya ideal kadın olma çabasını, toplumun bu dayatmalar aracılığıyla beslediği ayrımları görüyoruz. Kadınlar sert sporlar yapmaz, erkekler ağlamaz, kadınlar robotlarla erkeklerse çiçeklerle oynamaz gibi konulardan kıl, tüy, regl, moda, estetik gibi yerlere giden ve geniş bir yelpazede önemli sorular soran bir film bu. Dünyaya çıplak olarak gelen bebeklere yüklediğimiz roller, atfettiğimiz renkler ve onlar adına yarattığımız cinsiyet algılarına işaret ediyor. Çocuklara baştan beri bu rolleri yüklemeyip onları özgür bıraksak ne olurdu sorusu kesinlikle üzerinde düşünülmesi gereken bir konu.

Bu filmin video versiyonunu izlemek bile yeterince etkileyici ama aslında film; gösteriminde 3B teknolojisini kullanarak izleyenlere hangi gözlüğü (Pembe veya mavi versiyon) taktıklarına bağlı olarak farklı izleme deneyimleri yaşatmış. İnsanlar filmin pembe veya mavi versiyonunu izlerken gözlüğü değiştirerek filmin iki versiyonu arasında gidip gelebilmişler. Bu da aslında oldukça sembolik zira cinsiyet konusunda farklı bir gözlükle bakarsan konuyu bambaşka görebilirsin demiş oluyor. Filmin etkileşimli halini internet üzerinden de izleyebiliyorsunuz. Filmin sağladığı etkileşimin de bambaşka bir etkisi olduğu muhakkak.

"Pink or Blue?" Jake Dypka ve Holli McNish'in ilk beraberliği değil. İkili, geçtiğimiz yılın seçkisi için hazırlanan "Embarrassed" isimli filmle de açık alanda bebeklerini emziren annelerin gördüğü baskılara değinmişti.



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Reklam Ajansı: Saatchi & Saatchi

Küresel Yetkili Yaratıcı Yönetmen: Kate Stanners

Yaratıcı Yönetmen: Celeste Dalairac

Yaratıcı Ekip: Jose Hernandez, Victor Moron

Yapımcı: Mathilde Stone

Yönetici Yapımcı: Andy Gulliman (Granville Gulliman & Co)

Ses Tasarım: Jon Clarke

Yapımcı: Lou Allen

Müzik Süpervizyon: Sian Rogers

Müzik Yapım: SIREN

Beste: Jon Clarke

Ses Post Prodüksiyon: Factory

Kurgucu: Jake Dypka

Kurgu: c/o Indy8

Görsel Efekt: MPC

Yapım: Indy8

Yapımcı: Joe Binks

Yönetici Yapımcı: Charlie Stanfield

Görüntü Yönetmeni: Ben Moulden

Yönetmen: Jake Dypka

Görsel: Vimeo