Amnesty International için hazırlanan radyo spotu, yılbaşı kutlamalarıyla Halep'teki bombalamalar arasında çarpıcı bir tezat kurarak Suriye'de yaşanan insanlık trajedisine dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Dünyanın dört yanında insan hakları için çalışan Amnesty International; dünyanın en refah içindeki ülkelerinden biri olan Danimarka'da yaşayanlara oradan bambaşka bir yerde, Halep'te, insanların çok farklı bir gerçeklik içinde yaşadığını vurgulayan amacıyla bir radyo spotu yayınladı. Danimarka ile Suriye arasındaki tezatı çarpıcı bir şekilde ortaya koyan bu çalışma, Uncle Grey Danimarka tarafından hazırlandı.

"Fireworks from Aleppo" (Halep'ten Havai Fişekler) ismini taşıyan çalışma; Danimarka'daki havai fişeklerin birbiri ardına patladığı sıradan bir yeni yıl kutlamasını alıyor, Halep'ten alınan gerçek bomba sesleriyle tekrar yaratıyor. Ses mühendisleri ve tasarımcılarının yılbaşı kutlamasını bu bomba sesleriyle akustik olarak tekrar kurguladığı radyo spotunun mesajı, insanlara aslında neyi dinliyor olduklarını vurguluyor: "Bu seslerin size harika bir yeni yıl kutlamasını hatırlattığını umarız ama bunlar Halep'te yaşayanlara bambaşka bir şey hatırlatıyor. Çünkü bu sesler aslında bombalama anlarından alınmış gerçek kayıtlar."

Yılbaşının hemen ertesinde Danimarka çapında yayına giren spot için hazırlanan video da aynı mantıkla önce havai fişekleri görüyorsunuz. Seyrettiğiniz görüntüyü mutlu bir kutlama anı olarak algılarken, hemen akabinde o seslerin aslında havai fişek değil bomba sesi olduğunu anlıyorsunuz ve video, çalışmanın nasıl hazırlandığını anlatmaya başlıyor, radyo spotunu vererek bitiyor.

Danimarkalıların Suriye'de olup bitenle empati kurabilmesi ve dünyanın bambaşka bir köşesinde insanların çok başka bir hayat mücadelesi içinde olduklarını görebilmesi amacıyla yaratılan radyo spotu; Halep'te yaşanan trajediyle bir tokat sertliğinde yüzleşilmesini sağlıyor Böylece günlük hayatın sıradan ve aslında küçük sorunlarıyla boğuşan Danimarkalılara ve bizlere, gerçek bir hayatta kalma mücadelesinin ne demek olduğunu hatırlatıyor.

Amnesty International veya Uluslararası Af Örgütü Türkiye sayfaları üzerinden Halep için bağış yapabilir, desteğinizi gösterebilirsiniz.

Künye:

Reklam Ajansı: Uncle Grey, Danimarka

Yaratıcı Yönetmen: Thomas Ilum

Sanat Yönetmeni: Lukas Lund

Montaj: Magnus Kristoffersen

Dron operatörü, video sanatçısı: Kenneth Nguyen

Video Sanatçısı: Felix Ebell

Müşteri İlişkileri Yöneticisi: Madeleine Naesborg

Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı: Lars Samuelsen

Medya Stratejisi ve Planlama: Rasmus Skjøtt

Ses Tasarım: Freezone

Medya: Beon Nordics

Görsel: YouTube