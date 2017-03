Hakikate Ulaşmak Zordur

The New York Times, Oscar ödüllerinde yayınladığı filmle Trump'ın ve Trump karşıtlarının söylemleri üzerinden gerçeği bulmanın zorluğuna değiniyor.

Reklamverenlerin Trump'la olan çekişmeleri bitmiyor. Trump'a gönderme yapanlar köşemizde bugün de The New York Times var. Oscar ödül töreninde yayına giren filmiyle NYT, hakikatin ne kadar zor bulunan bir şey olduğunu vurguluyor. Bunu yaparken de Trump ve Trump yanlılarının bizzat söylediği sözleri Trump karşıtlarının söylemleriyle paralel bir şekilde kullanıyor.

The New York Times'ın 7 yıldan sonra televizyonda yayınladığı ilk reklam olan "The Truth is hard" çok sade, masa üstü tabir edeceğimiz bir film. New York merkezli reklam ajansı Droga5 tarafından hazırlanan film; beyaz bir ekranla açılıyor ve önce "The truth is" (Gerçek şu ki) sözü beliriyor. 30 saniye boyunca bu cümle hızlı bir akış içerisinde tamamlanıyor. Önce Trump veya Trump yanlıların sözleri beliriyor, arkasından Trump karşıtlarının aynı konudaki demeçleri... Örneğin: "Gerçek şu ki kadınlar kadın gibi giyinmelidir" geliyor, akabinde "Gerçek şu ki kadın hakları insan haklarıdır" onu izliyor. Başlangıçta daha yavaş beliren yazılar ve onlara eşlik eden sesler giderek hızlanıyor ve takip etmesi zorlaşıyor. Film sonunda gerçeği bulmanın ve bilmenin ne kadar zor olduğunu vurgularken, hakikatin esas şimdi çok daha önemli olduğunu söylüyor. Filmin sade tasarım anlayışı da filmin mesajıyla paralel bir şekilde, gürültü içerisinde temiz bir duruşla sıyrılmayı amaçlıyor.

The New York Times yöneticilerinden David Rubin, CNN'e verdiği röportajda, Trump'ın medyaya yönelik saldırıları karşısında gazeteciliğin gerçeği bulmadaki rolüne değinerek reklamın güçlü bir metafor olduğunu belirtiyor ve reklamının amacının ülkede süregiden hakikat tartışmasına katılmak olduğunu söylüyor. Reklamın ille de bir görüşün taraftarlığını yapmaktansa medyadaki mesaj karmaşasının okuyucu nezdinde yarattığı sıkıntıyı ve gerçeği anlamanın zorluğunu vurguladığını belirtiyor. Ancak Trump'ın tepkisi tabii ki pek olumlu değil. Trump, Twitter üzerinden çöküşte olan The New York Times'ın düşen repütasyonunu kötü bir reklamla kurtarmaya çalıştığını yazmış. Ardından doğru ve adil haber vermelerini salık vermiş. Doğal olarak Trump taraftarları da geri durmamış.

Reklamı yayınlamak için ABD'nin Super Bowl'dan sonraki en önemli ve en çok izlenen reklam kuşağı olan Oscar törenini seçen New York Times'ın bu hamlesi oldukça stratejik. İlk kez girdikleri (ve çok büyük medya bütçesi ayırdıkları söylenen) bu kuşak sayesinde mümkün olduğunca çok kişiye ulaşmayı amaçladıkları aşikar. Oscar töreninden sonra bir hafta boyunca yayında kalan film; dijital ortamda, sosyal platformlarda, basılı işlerle ve büyük şehirlerdeki açık hava mecralarıyla da destekleniyor. YouTube üzerinde şu ana kadarki izlenme sayısı 11 milyon, onu da belirtelim.

ABD siyasetinde işler kızışırken, giderek daha da tanıdık gelmeye başlıyor..

