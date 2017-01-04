Gwyneth Paltrow'la Yumuşacık Hikayeler

İspanyol takı markası Tous için hazırlanan ve tatlı sevgi hikayelerinin anlatıldığı "Tender Stories" video serisi ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow'un rol aldığı 2 filmle devam ediyor.

Dünya çapında tanınan, 95 yıllık İspanyol takı ve aksesuar markası Tous, marka duruşunu gençleştirmek için SCPF Madrid'e geldiğinde ajans bu ihtiyaca "Tender Stories" isimli bir video kampanyasıyla cevap verdi. 2 yıl önce başlayan kampanya; küçük tatlı anlarla bezeli romantik filmlerden oluşuyordu ve yumuşaklık ve şefkati marka kimliğiyle bağdaştırırken videolarda göze batmayan ürün yerleştirmeleri yer alıyordu. Geçtiğimiz sene Tous dünyasının marka yüzü olması ve dönemsel ürünlere bilinirlik kazandırması için Oscar ödüllü oyuncu Gwyneth Paltrow ile anlaşan marka ve ajans; Şubat ayında yayına giren, ünlü oyuncunun rol aldığı dördüncü "Tender Stories" filmi ve basın kampanyasıyla bu işbirliğini duyurdu. Kasım ayında yayınlanan beşinci filmde ise yine Gwyneth Paltrow üzerinden başka bir sevgi hikayesi anlatılıyor.

Kampanyanın tüm filmlerinde görülen naiflik ve yumuşaklık Paltrow'un rol aldığı filmlerde de kendini gösteriyor. Sevginin insanları nasıl yakınlaştırdığı sinematografik bir dille anlatırken filmlerde Wes Anderson-vari bir tat hissediliyor. Adeta bir kısa romantik filmin anlatım diline sahip kampanya; stilize görseller ve renkli bir dünya sunuyor.

Paltrow'lu ilk film olan "Tender Stories Nº4" isimli filmde oyuncu tek başına rol alıyor. Alice isimli bir kadını canlandıran oyuncu ve dış sesteki sevgili; aralarındaki uzak mesafeye rağmen ilişkilerin yakınlığını ve sıcaklığını canlı tutmayı başarıyorlar.

Serinin son halkası olan "Tender Stories Nº5" filminde ise Gwyneth Paltrow ve Nicholas Gleaves rol alıyor. Paralel montajla anlatılan film, aynı kafeye giden ve aslında birbirleriyle çok uyumlu olabilecek ama asla tanışmadıkları için bunun bilincinde olmayan Kate ve Peter'ı tatlı bir dış ses eşliğinde anlatıyor.

Farklı farklı yönetmenler tarafından çekilen filmlerin son ikisinin yönetmeni; Victor Carrey. Dünya çapında 45 ülkede yayına giren film, basın ilanları ve açıkhava ile de destekleniyor.

Gwyneth öncesi "Tender Stories" filmlerinde neler oluyordu merak ediyorsanız onları da ekleyelim. Bir üniversite hocası ve öğrencisinin aşkını anlatan birinci film "Tender Stories Nº1" 18 milyonu aşkın YouTube izlenme sayısına ulaşmıştı.

"Tender Stories Nº2" farklı saatlerde çalışan bir ailenin bir araya gelme çabasını gösteriyordu.



"Tender Stories Nº3" ise bir baba ile kızın birbirlerine duyduğu kayıtsız şartsız sevgiyi anlatıyordu. Bu film de viral başarı yakalıda ve 38 milyonun üzerinde izlenmeye ulaştı.

Tous web sitesi üzerinden tüm filmler izlenebiliyor, filmlerde kullanılan ürünler hakkında bilgi alınabiliyor.

Künye:

Film: Tender Stories Nº5

Reklam Ajansı: SCPF Madrid

Reklamveren: Tous

Yönetici Yaratıcı Yönetme: Toni Segarra

Yaratıcı Yönetmen: Paco Badia

Reklam Yazarı: Maria Fabuel, Dalmau Oliveras

Sanat Yönetmeni: Laura Soler, Albert Morera

Görsel-İşitsel Yapımcı: Marta Delgado

Grafik Yapım: Susanna Bergés

Müşteri İlişkileri Direktörü: Ana Moreno

Müşteri Süpervizörü: Eva Mollet

Yönetmen: Víctor Carrey

Yapım Şirketi: Puente Aéreo

Yönetici Yapımcı: Xus Aparicio

Fotoğrafçı: Daniel Riera

Yönetici Yapımcı: Genara Neyra

Retouch: Xavi Bonifacio

Müzik: Trafalgar13

Görsel: YouTube - The Fashion Plate Magazine