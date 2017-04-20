Güzelinden Bir İş

Pikan Ajans, 1 Mayıs İşçi Bayramı yaklaşırken, Kaos GL ile birlikte #GüzelindenBirİş adlı bir farkındalık kampanyası başlattı.

LGBTİ bireylerin maruz bırakıldıkları ayrımcılığa karşı mücadele etmek amacıyla 1994'ten beri çalışan Kaos GL Derneği, bu eşitsizliğin en çok hissedildiği alanlardan olan iş hayatına yönelik Prof. Dr. Melek Göregenli tarafından hazırlanan bir araştırmayı geçtiğimiz günlerde yayınladı. Durumun vehametini açıkça ortaya koyan Türkiye’de Özel Sektör Çalışanı LGBTİ’lerin Durumu 2016 ve Türkiye’de Kamu Çalışanı LGBTİ’lerin Durumu isimli rapordan sonra da sivil toplum kuruluşları için kaynak geliştirmede uzmanlaşan Pikan Ajans ile birlikte kolları sıvadı ve konuya dair bir farkındalık kampanyası başlattı.

1 Mayıs İşçi Bayramı ve 17 Mayıs Ulusal Homofobi Karşıtı Gün yaklaşırken yayınlanan raporda ortaya çıkan tabloda, tahmin edeceğiniz üzere, LGBTİ’den sadece çok çok azı iş yerinde cinsel kimliğini çekinmeden ifade ediyor. Kimliğinin ortaya çıkacağı endişesi ve stresi yaygın, bu nedenle sosyal medya aracılığıyla kimliklerinin ortaya çıkmaması için pek çok insan orada yer almıyor. İşe başvuru sürecinde ayrımcılık yaşayanların sayısı da oldukça fazla ve kurumsal prosedürlerin büyük kısmı LGBTİ çalışanları görmezden gelir nitelikte. Ayrıca, kimliği açık olanların çalışma arkadaşlarından gördüğü ayrımcılık ve baskı da verimi düşüren bir faktör olarak öne çıkıyor. Dolayısıyla, iş dünyasında LGBTİ bireyler için pek çok anlamda olumsuz bir hava esiyor.

Raporun söyledikleri bunlar... Kaos GL ve Pikan Ajansın hazırladığıı #GüzelindenBirİş kampanyası da tam olarak bu olumsuz tabloya dair farkındalık yaratma amacı güdüyor. Kampanya kapsamında hazırlanan internet sitesi guzelindenbiris.com, tipik bir kariyer ilanı sitesi gibi görünüyor. Sitede barista, emlak satış danışmanı, satış ve operasyon sorumlusu, taksi şoförü ve dijital pazarlama uzmanı ilanları bulunuyor. Ancak ilanların detaylarına bakıldığında iş değişiyor ve aslında ilanların “gerçek” birer iş ilanı olmakta ziyade LGBTİ dostu mesajlar olduklarını fark ediyorsunuz.

Kaos GL’nin raporuna bağlantı veren ve araştırmaya katışmış insanların görüşlerinden alıntılar da içeren ilanlarda şu cümle çarpıcı: “Burada okuduklarınız sizi rahatsız ettiyse LGBTİ dostu olma konusunda sınıfta kaldınız demektir. Kamu kuruluşu ve özel sektörde faaliyet gösteren birçok kurum da LGBTİ’lere eşit davranma ve onlara haklarını verme konusunda sınıfta kaldı.”

Site, sosyal medya üzerinde #guzelindenbiris etiketiyle duyuruluyor ve paylaşılıyor.

Görsel: Güzelinden Bir İş