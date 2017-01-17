Güzel Olduğu Kadar Çevreci Babetler

Pet şişe, geri dönüştürülmüş kauçuk ve sünger kullanılarak üretilen Rothy's; dünyayı düşünmesinin yanı sıra şık görünümü ve rahatlığıyla dikkat çeken bir ayakkabı markası.

Birkaç pet şişe, biraz geri dönüştürülmüş kauçuk ve bir parça da geri dönüştürülebilir süngeri sadece çöp olarak görmek yerine bunlarla dünya çapında dikkat çeken bir moda akımı yaratmak da mümkün! Tıpkı sevimli görünümünün yanı sıra taşıdığı çevre bilinciyle de öne çıkan ayakkabı markası Rothy's'in yaratıcılarının yaptığı gibi.

Rothy's San Franciscolu tasarımcı Roth Martin ve finans uzmanı Stephen Hawthornthwaite tarafından yaratılmış. Bir tasarımcı ile bir finans uzmanı bir araya gelince de böyle cin fikirli bir ürün doğmuş. Parmak arası terlik ve spor ayakkabıların dünyayı ele geçirmesinden sıkılan ikili; eşlerinin de baskısıyla günlük kullanıma uygun, her koşulda giyilebilecek bir ayakkabı yaratmaya karar veriyorlar. Spor ayakkabının rahatlığıyla şık bir ayakkabıyı bir tasarımda buluşturmanın yollarını arıyorlar. Bunu yaparken de çevreyle dost ama dayanıklı malzemeler kullanmak istiyorlar. Ortaya çıkansa her şeye kolayca uyabilecek, rahat, şık, nefes alan ve en önemlisi dünyayı düşünen bir ayakkabı!

Dönüştürülmüş pet şişelerden (1 ayakkabı için yaklaşık 3 şişe) elde edilen ipliklerle 3 boyutlu örme tekniği kullanılarak üretilen Rothy's, yumuşak ve esnek. Örme tekniği kullanılması, desen ve renk paletinin çok geniş olmasını sağlamış. Bu da her zevke ve her beğeniye göre bir çift Rothy's bulunabileceği anlamına geliyor. Deri olmayan veya sentetik ayakkabılardaki genel problemin aksine gayet nefes alabilen yapıda olan bu babetler, suya dayanıklı, hatta çamaşır makinesinde yıkanabiliyor.

Rothy's üretiminde dünyayı düşünen bir marka. Geri dönüştürülebilir ve karbonsuz malzemeleri kullanmasının yanı sıra dikiş kullanmaması sayesinde üretim sürecinde neredeyse hiç atık ortaya çıkarmıyor. Üstelik "Bunlar artık çok eskidi, giyilmez" dediğinizde ücretsiz olarak gönderiyorsunuz, geri dönüşüme giriyorlar.

17 renk/desen seçeneği bulunan Rothy's iki farklı model sunuyor: Biri klasik yuvarlak burunlu babet, diğeri ise sivri burunlu. Yuvarlak burunlu olan biraz daha spor, diğeri biraz daha ciddi ama her ikisi de oldukça şık!

Şu sıralar Gywneth Paltrow gibi ünlüler tarafından keşfedilen Rothy's büyük bir moda çılgınlığı olma potansiyeli taşıyor. Fiyatları 125-145 dolar arasında değişiyor. İnternet üzerinden satış var elbette ama gönderim şu an için yalnızca ABD ile sınırlı.

Görsel: Rothy's

