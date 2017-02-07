Gürül Öğüt Kırmızı Ödülleri'ndeki Görevinden Ayrıldı

13 yıldır Kırmızı Ödülleri'nin başında olan Gürül Öğüt, 6 Şubat itibariyle bu marka altındaki yolculuğunu sonlandırdı.

2003'ten bu yana Hürriyet çatısı altında organize edilen Kırmızı Ödülleri ilk gününden bugünlere kadar Gürül Öğüt'ün önderliğinde düzenleniyordu. Kırmızı Ödülleri Koordinatörü unvanıyla görev alan ve Hürriyet altında birçok farklı alanda katkı sağlayan Gürül Öğüt, yıllar içinde öyle bir konuma geldi ki, ismi Kırmızı Ödülleri ile bir anılır olmuştu.

Bugün ise, Gürül Öğüt 6 Şubat 2017 itibariyle Kırımızı Ödülleri'nde yönetim değişikliği olduğunu ve yolculuğunu sonlandırdığını açıkladı. Konu ile ilgili Gürül Öğüt'ün yazılı açıklaması:

Yıllar önce, yine bir şubat günüydü. Telefonum çaldı. Arayan, o dönem Hürriyet’in reklam satış departmanının başında olan Ayşe Sözeri Cemal’in sekreteriydi. Beni gazeteye, “önemli bir konuda” görüşmeye davet etti. Daha sonra öğrendim ki o önemli konu, Hürriyet'in bir reklam yarışması düzenleme isteğiymiş..

O görüşme ile Hürriyet’e hizmet vermeye başladım. Bölük pörçük, bazen danışman bazen kadrolu, 2003’den bugüne kadar “Hürriyetli” oldum. Geçen yıllar içersinde bir dizi iş üstlendim. Hürriyet’in Reklam Grubu İletişim Koordinatörü olarak görev yaptım, Radikal gazetesinde yıllarca haftalık reklamcılık sayfası hazırladım, köşe yazarlığı yaptım, hurriyet.com.tr’de reklamcılık sayfaları tasarladım ve elbette 13 yıl Kırmızı Ödülleri için emek harcadım. O kadar ki sektörde adım Kırmızı ile özdeşleşti.

Tüm bunlardan çok daha önemlisi, bu meslekte çok az insana nasip olan bir şeyi yaşadım: Bir marka oluşturmak, hayata geçirmek ve büyütmek.

Tabii ki tek başıma yapmadım. Yıllar içinde değişen ekip arkadaşlarımın katkısı ve en önemlisi 10 yıldır yanımdan bir gün bile ayrılmayan Burcu İyihuylu’nun desteği olmadan başaramazdım. Bugün Kırmızı’nın geldiği yerden gurur duyuyorum. Göğsüm kabararak Kırmızı’nın Türkiye reklamcılık tarihine geçtiğini, pek çok ilke imza attığını söyleyebilirim.

En iyi değerlendirmeyi sektör yapacaktır.

Şimdi devir teslim zamanı. İçim rahat çünkü Kırmızı’yı güvendiğim ellere bırakıyorum. Kırmızı’nın hayatını sürdüreceğine ve benim de onunla gurur duymaya devam edeceğime eminim.

Görsel: Kırmızı Ödülleri, Gürül Öğüt