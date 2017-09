Gürcistan'ın Farklı Renkleri

Gürcistan'ın Ajara bölgesini tanıtmak için hazırlanan kampanya rengi ana öğe olarak kullanarak bölgenin farklı güzelliklerini anlatıyor.

Komşu ülke Gürcistan, fazla bilinmese de pek çok doğal ve kültürel hazine barındıran bir ülke. Özellikle başkenti Batum olan Ajara bölgesi, rengarenk dokusuyla Gürcistan'ın deniz turizmi merkezi. Bu bölgenin güzelliklerini tanıtmak için hazırlanan dijital kampanya da "Gürcistan'a bir gitsek ya" dedirtecek hoşlukta, renk renk görsellerle bezeli.

JWT Metro tarafından hazırlanan ve “Colors of Ajara” adını taşıyan kampanya, ilhamını bölgenin barındırdığı farklı renk ve dokulardan alıyor. Batum ve çevresini tanıtan film, rengi ana öğe olarak kullanarak izleyiciyi gökkuşağı içerisinde bir geziye çıkmış gibi hissettiriyor. Yavaş yavaş değişen ve dönüşen renkler aracılığıyla bölgenin tarihi ve doğal güzellikleri gösteriliyor, kültürü ve insanları tanıtılıyor. Film, bir yabancının gözünden bölgeyi yansıtırken bölgenin farklı öğelerini de anlatıyor. Plajlardan karlı dağlara, lezzetli yiyeceklerden gece hayatına uzanan görüntüler sayesinde yanı başımızdaki Gürcistan'ın nedense pek de bilinmeyen renkleriyle tanışmış oluyor.

Filmin sosyal medyaya çevirisi ise bir o kadar hoş. Instagram üzerinden yayınlanan postlarla filmdeki renk fikri, Instagram'ın kendi doğası da kullanılarak çok güzel bir şekilde destekleniyor. “Colors of Ajara” isimli Instagram hesabında grid üzerinde aşağı indikçe renklerin değişimine tanık oluyor, farklı tonlarla karşılaşıyorsunuz. Günlük olarak yüklenen, filmdeki gibi Ajara'nın farklı yüzlerini anlatıyor. 7 farklı rengin 30 farklı tonunu yansıtırken, fotoğraftaki görüntü hakkında bilgilendirme yapıyor.

Memleket güzel, kampanya çok hoş. Hazır vizesizken bir de... Gürcistan'ı seyahat planları arasına almalı!

















Künye:

Reklamveren: Department of Tourism and Resorts of Ajara

Reklam Ajansı: J.Walter Thompson Metro

Görsel: Instagram - YouTube