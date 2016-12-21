Günlük Yaşamımıza Girmelerine Az Kala Sürücüsüz Araçlar [Bigumigu'da 2016]

Bigumigu’da geçtiğimiz yılı özetliyoruz: Kendi kendine giden otomobiller, konsept tasarımlar ve akademik araştırmalar.

Geçen bir yılda yazdığımız 2 bine yakın haberi inceledik ve ele aldığımız konular arasında bazılarının öne çıktığını gördük. 2016'nın Bigumigu'da öne çıkan konularını da tek tek derledik.

Kendi kendine giden araçlar geleceğin ulaşım dinamikleri arasında yer alacak. Ve gelecek olarak baktığımız bu günler hayatımıza girmek üzere. Sürücüsüz araçların alacağı kararlar, trafikte uyması gereken kurallar, yasal düzenlemeler ve pek çok eksende yepyeni bir çalışma alanı yaratılıyor.

BMW'den 100. Yılı Şerefine Konsept Otomobil: Vision Next 100



BMW grubunun gelecek planlarını tanıttığı konsept serisinden BMW Vision Next 100'ın temel dinamikleri arasında Alive Geometry (Yaşayan Geometri) ismini verdikleri kavram ve bunun sunduğu mobilite çözümü sunan bir robot çıkarımı geliyor. Lastikler de dahil olmak üzere aracın bir bütün gibi kaplandığı ve şekil değiştiren, eklemlenebilen yapısı dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra araç, otopilot modu ve artırılmış gerçeklik paneliyle sürücülerin sadece birer konuk olduğu izlenimi veriyor. Otonom ve yol rehberi gibi özellikler sayesinde adeta otomobillerle olan ilişkimizi kökten değiştirebilecekmiş izlenimi veriyor.

BMW'den Hiçbir Şekilde Devrilmeyen Geleceğin Motoru: BMW Motorrad VISION NEXT 100



BMW Motorrad VISION NEXT 100, motosiklet kullanmanın özünü ele alarak geleceğin sürüş deneyimiyle buluşturuyor. Kendi kendine dengede kalması aracın sahip olduğu en önemli özelliklerden birisi. Kimi durumlarda aktif destek sistemi devreye girerek hem seyir halinde hem de sabitken araç, iki tekerleği üzerinde herhangi bir destek almaadan durabiliyor. Tek parça olarak tasarlanmış dış aksamı ise aracın bütünsel görünümünü ve kimliğini özgünleştiriyor.

Sürücüsüz Araçların Trafikte Almak Zorunda Kalacağı Ölümcül Kararlar

MIT çatısı altındaki MIT Media Lab ve Scalable Cooperation ortaklığıyla geliştirilen Moral Machine, kendi kendine giden otomobiller gibi yapay zekaya sahip araçların aldığı ahlaki kararlarla insanların empati kurabilmesi için geliştirilen bir platform. Kendi kendine giden araçların trafikte alması gereken kararlar arasından hangisinin daha iyi olduğunu ahlaki dilemmaların portresini çiziyor Moral Machine. Kaçınılmaz kaza sonucu iki yolcunun mu yoksa beş yayanın mı yaşamı daha kıymetli?

Otomobil modifiye tasarımı ve üretimi yapan İsviçreli marka Rinspeed, Las Vegas'ta gerçekeleşecek CES 2016'da sergilemek üzere teknolojinin güncel gündemini tek potada eriten bir araç tasarladı. Ʃtos isimli hibrit otomobilin öne çıkan iki büyük özelliği, sektörün geleceği olarak görülen otopilot ve yapılan yasal düzenlemeleriyle farklı bir boyut kazanan drone'lar.



Yamaha'dan Motosiklet Yarışçılarına Rakip Robot: Motobot

Piyano üretimiyle yola çıkan ve günümüzde motosiklet başta olmak üzere arazi aracı, bot ve yat üretimi de yapan Yamaha, motosiklet kullanımını da bir robota teslim ederek otopilot teknolojisine farklı bir vizyon kazandırıyor. Yamaha, çalışarak otomobilin göre çok daha küçük kasaya sahip olan motosikletleri doğrudan bir yazılım üzerinden otopilota emanet etmek yerine MotoBot isimli bir robot geliştirip yönetimi ona bırakıyor.

Otonom sürüş konusunday tüm önde markalar gibi Renaul-Nissan'ın da hızlı bir çalışma içerisinde. Nissan Serena'nın ProPilot adındaki kendi kendine sürüş sistemine sahip versiyonu 2017'de Japonya yollarında olacak. Renaul-Nissan CEO'su Carlos Ghosn, otonom sürüş konusunda asıl sorunun, dünyanın her yerinde sorunsuz bir şekilde gidebilecek sistemi kurgulamak olduğunu düşünüyor. Japonya için sürücüsüz bir araç geliştirmek o kadar zor olmayabilir ama bu aracın Hindistan trafiğinde de gidebilmesi asıl gelişme olacak.



Volvo'dan Sürücüsüz Araç İçinde Yapılabilecekler Konsept Çalışması

Otopilot sırasında hiçbir şeyi kontrol etmesi gerekmeyen sürücü için direksiyon ve pedallar anlamsızlaşıyor. Peki ya bu boş zamanını nasıl değerlendirebilir? Bu sorunun yanıtını arayan Volvo, otopilot moduna geçildiğinde sürücü koltuğunu geri çekerek kısa uyku araları veya direksiyonu içeri çekerek açılan bir konsol ile kitap okuma, dizi izleme gibi kültür sanat faaliyetleri sunacak.

Motor Sporlarında Devrim: Sürücüsüz Araçların Yarışacağı Roborace Serisi Geliyor

Elektrikli yarış otomobillerinin sessiz turlar atarak birbirlerini geçmeye çalıştığı Formula E serisine tam olarak alışmadan Uluslararası Otomobil Federasyonu FIA'dan şimdi de otonom araçların yarışacağı Roborace serisi geliyor. Roborace, Formula E'nin bünyesinde yer alacak bir iç seri gibi konumlandırılmış şimdilik. 2016 - 2017 Formula E sezonunda ilk Roborace yarışları gerçekleşecek. Formula E ile birlikte yatırım şirketi Kinetik'in desteğiyle hayata geçecek olan Roborace'te tüm takımların 2 otomobili olacak Formula E'deki gibi.

Goodyear'dan Sürücüsüz Araçlar İçin Konsept Lastik Tasarımı

Amerikan lastik üreticisi Goodyear, geleceğin sürücüsüz otomobilleri için doğadan ilham alarak tasarladığı küre biçimindeki ilginç lastiği, Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıttı. Eagle 360 adı verilen konsept lastik, küre biçiminde olduğundan 360 derecelik bir açıyla her yöne dönebiliyor. Lastik, her hangi bir aks bağlantısına ihtiyaç duymadan Maglev trenlerde kullanılan manyetik kaldırma sistemine benzer bir sitemle aracın altına sabitleniyor.



Görsel; Volvo

