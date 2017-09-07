Günlük Objelerin Tepki Müziği

Japon yönetmen Daihei Shibata, yay ve elektrik anahtarı gibi cisimleri koro eşliğinde günlük bir dinletiye dönüştürüyor.

Gündelik hayattaki sıradan nesnelerle olan ilişkimizi düşünün. Dokunuyoruz, itiyoruz, kaydırıyoruz, bastırıyoruz ve daha nice kuvvet uyguluyoruz. Ve bir nokta geliyor ki onlara uyguladığımız bu kuvvete tepkisiz kalamayarak devriliyor, sıçrıyor, devreyi tamamlıyor. Japon yönetmen Daihei Shibata'nın elinden çıkan Unendurable line｜ガマンぎりぎりライン tüm bu yansımaları koro eşliğinde görsel ve işitsel bir deney haline getiriyor.

Shibata'ya göre bu fiziksel etkiler; tost makinesindeki bir ekmek, ağaçların rüzgarı, ağlayan bir bebek, bahar veya şu anda bulunduğunuz yerde olan herhangi bir şey olabilir. Ayrıca Shibata kısa filmini çok basit bir tanımla: "günlük yaşamda gizli olan çeşitli eşikleri ifade eden bir deney" olarak tanımlıyor.

Unendurable line, adeta günlük hayattaki kırılma anlarını müziğe dönüştürüyor.

Görsel: Vimeo